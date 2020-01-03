İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
297.326
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8202
EURO
6.6697

Bu defa Adam Sandler'ın Twitter hesabı hacklendi. Twitter çözüm arıyor.

Yeni yıl gecesinde Mariah Carey'nin Twitter hesabı hacklenmiş ve hackerlar ırkçı paylaşımlarda bulunup, rapçi Eminem'e hakaret etmişlerdi. Bugün ise ünlü oyuncu Adam Sandler'ın Twitter hesabı hacklendi. Hack olaylarının ardından Twitter çözüm arıyor haberleri gündeme geldi.

03 Ocak 2020 Cuma 18:20
Bu defa Adam Sandler'ın Twitter hesabı hacklendi. Twitter çözüm arıyor.

Twitterhacklenme olaylarıyla gündemde. Dünyanın en sık kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter'da 31 Aralık gecesi Mariah Carey'nin hesabı hacklenmiş, Carey'nin hesabından ırkçı, küfürlü söylemler paylaşılması olay olmuştu. Bu olayların  gerçekleşmesinden 20 dakika sonra müdahalede bulunulurken Mariah Carey yaşanan olayı komik bulduğunu düşündüren paylaşımlar yapmıştı. Bugün ise Amerika'nın sevilen oyuncusu Adam Sandler'ın Twitter hesabı hackerlar tarafından ele geçirildi.

Sandler'ın Hesabı da Irkçıların Hedefi Oldu

Adam Sandler'ın hesabını hackleyen kişiler ırkçı tweetler attılar ve Donald Trump ve Mariah Carey ile ilgili cinsiyetçi, küfürlü söylemlerde bulundular. Olay kısa süre içerisinde Twitter yönetimine bildirildi ve Sandler'ın hesabı kilitlendi. Twitter yaşanan olayla ilgili olarak güvenlik çözümleri arıyor.

 

Son Güncelleme: 03.01.2020 18:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcak haber: Kasım Süleymani'ye yapılan saldırının ardından kritik gelişme!
Sıcak haber: Kasım Süleymani'ye yapılan saldırının ardından kritik gelişme!
Haşdi Şabi ne demek? Haşdi Şabi örgütü kime bağlıdır?
Haşdi Şabi ne demek? Haşdi Şabi örgütü kime bağlıdır?
ABD güçleri tarafından öldürülen Kasım Süleymani kimdir? Devrim Muhafızları’nın kilit ismi neden öldürüldü?
ABD güçleri tarafından öldürülen Kasım Süleymani kimdir? Devrim Muhafızları’nın kilit ismi neden öldürüldü?
ABD'nin düzenlediği suikastte Kasım Süleymani öldürüldü! Bölgede gerilim yükseldi, peş peşe açıklamalar
ABD'nin düzenlediği suikastte Kasım Süleymani öldürüldü! Bölgede gerilim yükseldi, peş peşe açıklamalar
Wikileaks'ten kimyasal silahlar ile ilgili yeni sızıntılar
Wikileaks'ten kimyasal silahlar ile ilgili yeni sızıntılar
Şii milis güçleri ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni işgal etti! Haşdi Şabi taraftarları binaya girdiler
Şii milis güçleri ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni işgal etti! Haşdi Şabi taraftarları binaya girdiler

Popüler Haberler

2020 işsizlik maaşı ne kadar olacak? 2020 İşsizlik maaşı şartları ve başvuru süreçleri
SGK yapılandırma sorgulama işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
İşsizlik maaşı ile kredi çekilir mi? İşsizlik maaşına kredi veren bankalar
TC ile SGK rapor parası nasıl sorgulanır? Tc kimlik no ile rapor parası sorgulama
E-Devlet ile THY bilet sorgulama nasıl yapılır?
Erken emekli olmak için neler yapılmalı? 2020 Erken emeklilik şartları
Devlet destekli tavuk çiftliği nasıl kurulur? Tavuk çiftliği için devlet destekleri
Senetle araba satan firmalar ve şartları
Atiye dizisi nerede çekiliyor?
Atiye dizisi hangi kitaptan uyarlama?
MasterChef Türkiye 2020 yeni sezon ne zaman başlayacak?
KYK ve vergi borçları faizlerine af gelecek mi? 2020 Vergi affı çıkar mı?
2020 Öğrenciye kredi kartı veren bankalar
Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar hangileri? Milli piyango hangi ile çıktı? Tam bilet mi yarım bilet mi?
SGK Borç yapılandırma nasıl yapılır? SGK Borç yapılandırma işleminin şartları
Engelli raporu ile engelli adına alınan arabayı kimler kullanabilir?
Cuma mesajları 3 Ocak Cuma yeni SMS ve resimli Cuma mesajları
Atiye dizisinin 2. sezonu ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezonda Cansu yaşıyor mu?
Kıdem tazminatı 2020 tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı hesaplama detayları
Cuma mesajları kısa SMS ve resimli Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma
Cuma Günü'ne Özel 2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.