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Bu defa Adam Sandler'ın Twitter hesabı hacklendi. Twitter çözüm arıyor.

Yeni yıl gecesinde Mariah Carey'nin Twitter hesabı hacklenmiş ve hackerlar ırkçı paylaşımlarda bulunup, rapçi Eminem'e hakaret etmişlerdi. Bugün ise ünlü oyuncu Adam Sandler'ın Twitter hesabı hacklendi. Hack olaylarının ardından Twitter çözüm arıyor haberleri gündeme geldi.

03 Ocak 2020 Cuma 18:20
Bu defa Adam Sandler'ın Twitter hesabı hacklendi. Twitter çözüm arıyor.

Twitterhacklenme olaylarıyla gündemde. Dünyanın en sık kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter'da 31 Aralık gecesi Mariah Carey'nin hesabı hacklenmiş, Carey'nin hesabından ırkçı, küfürlü söylemler paylaşılması olay olmuştu. Bu olayların  gerçekleşmesinden 20 dakika sonra müdahalede bulunulurken Mariah Carey yaşanan olayı komik bulduğunu düşündüren paylaşımlar yapmıştı. Bugün ise Amerika'nın sevilen oyuncusu Adam Sandler'ın Twitter hesabı hackerlar tarafından ele geçirildi.

Sandler'ın Hesabı da Irkçıların Hedefi Oldu

Adam Sandler'ın hesabını hackleyen kişiler ırkçı tweetler attılar ve Donald Trump ve Mariah Carey ile ilgili cinsiyetçi, küfürlü söylemlerde bulundular. Olay kısa süre içerisinde Twitter yönetimine bildirildi ve Sandler'ın hesabı kilitlendi. Twitter yaşanan olayla ilgili olarak güvenlik çözümleri arıyor.

 

Son Güncelleme: 04.01.2020 01:05
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