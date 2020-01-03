Bu defa Adam Sandler'ın Twitter hesabı hacklendi. Twitter çözüm arıyor.

Twitterhacklenme olaylarıyla gündemde. Dünyanın en sık kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter'da 31 Aralık gecesi Mariah Carey'nin hesabı hacklenmiş, Carey'nin hesabından ırkçı, küfürlü söylemler paylaşılması olay olmuştu. Bu olayların gerçekleşmesinden 20 dakika sonra müdahalede bulunulurken Mariah Carey yaşanan olayı komik bulduğunu düşündüren paylaşımlar yapmıştı. Bugün ise Amerika'nın sevilen oyuncusu Adam Sandler'ın Twitter hesabı hackerlar tarafından ele geçirildi.

Adam Sandler'ın hesabını hackleyen kişiler ırkçı tweetler attılar ve Donald Trump ve Mariah Carey ile ilgili cinsiyetçi, küfürlü söylemlerde bulundular. Olay kısa süre içerisinde Twitter yönetimine bildirildi ve Sandler'ın hesabı kilitlendi. Twitter yaşanan olayla ilgili olarak güvenlik çözümleri arıyor.