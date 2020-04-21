Bu iddia dünyayı sarstı! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölüm döşeğinde

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, en son 4 gün önce hükümet topnatısına katılması ve bir daha görünmememsi ile ilgili Maerika'dan dünyayı sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Bir yekilinin iddiasına göre Kim Jong-un'un bir ameliyat geçirdiği ve ameliyat sonrasında da hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

ABD'nin çok takip edilen medya kanalı CNN, Kuzey Kore liderinin durumunun kritik olduğu bildirirken yayına konuşan kaynaklar, "Kim kalp damar sorunu yüzünden ameliyat oldu ve şu an durumu iyi değil" ifadelerine yer verdi. Kimliğini açıklamayan bir diğer ABD’li yetkili ise Kim’innun ciddiyetini koruduğunu ama sağlık durumundaki son gelişmelerde durumunun ağır olup olmamasıyla ilgili net bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre ise Kim Jong-un, 12 Nisan tarihinde Kumgang Dağı bölgesinde bulunan bir konutta ameliyat olduğu ve daha sonra oradaki bir villada dinlendiği öne sürülürken, Kuzey Kore’den Güney Kore’ye kaçanların kurduğu Daily NK isimli haber sitesinde yer alan bir haberde ise Kim Jong-un’un sağlığının çok sigara içmesinden, aşırı çalışmasından ve obezite olmasından dolayı bozulduğu aktarıldı.

Diğer taraftan; CIA, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi, CNN’in iddiası ile ilgili resmi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

