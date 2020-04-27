Can kayıplarına yetişemeyen Endonezya'da toplu mezar kazmaya başladı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyona dayanırken virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı da 206 bini geçmiş durumda. Dünya ülkeleri virüs kaynaklı ölümlerin önüne geçemezken bazı ülkeler çareyi toplu mezarlar kazmakta buldu.

Toplu mezar kazan ülkeler arasına giren'da mezarlık işçileri hiç durmadan çalışıyorlar. Can kayıplarına yetişemeyen Endonezya'da toplu mezarlar kazarak virüs kurbanlarını toprağa vermeye başladılar. Mezar kazma görevinde olan işçiler ise "ara vermeden çalışıyoruz" diyerek durmaksızın mezar kazdıklarını söylüyorlar.

Virüs nedeniyle hayatını kaybeden insanları açılan toplu mezarlara defdenilen ülkede, 8 binden fazla koronavirüs vakası bulunuyor. Endonezya, ayrıca en fazla koronavirüs vakasına sahip Güneydoğu Asya'daki Singapur'dan sonra listenin ikinci sırasında. Ülkenin Cakarta eyaletinde ise Mart ayı ortasında Kovid-19 ile bağlantılı ilk ölüm gerçekleştiğinden ölü sayısı sürekli arttığı ve mezar işçileri için zorlu süreç başladığı belirtilirken Pondok Rangon mezarlığında 33 yıldır mezar kazıcı işçisi olarak çalışan 54 yaşındaki bir kişi "hayatında daha önce hiç bu kadar meşgul olmadığını" itiraf ediyor.

