Canlı canlı toprağa gömülen bebek ağlayınca fark edildi

Hindistan'da bir bebeğin ağladığını duyan bir kişi sesin toprağın altından geldiğini fark etti. Toprak kaldırılınca bebeğin canlı canlı gömüldüğü ortaya çıktı.

Canlı canlı toprağa gömülen bebek ağlayınca fark edildi
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Hindistan’a bağlı Uttar Pradeş eyaletinde tüyler ürpertici bir olay yaşandı. İddialara göre eyalete bağlı Sonaura kasabasında bebek ağlaması duyan bir kişi, sesin geldiği yöne gitti ve toprağın altında canlı canlı gömülmüş bir bebek buldu.

Önce bebeğin ayağını gören kişi, üzerindeki toprağı kazmaya başladı. Toprak altındaki bebek üzerindeki topraklar alınınca ölmekten sonra kurtarıldı.

Canlı canlı toprağa gömülen bebek ağlayınca fark edildi

Çıkarıldıktan sonra bir süre yerde hareketsiz kalan bebek daha sonra kolunu ve bacağını hareket ettirmeye başladı ve o anlar kasaba halkı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Kasaba halkı bebeği bulunduğu yerden çıkardıktan sonra hemen hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan bebeğinin durumunun stabil olduğu belirtilirken bebeğin kim tarafından ve neden gömüldüğünün henüz tespit edilemediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Sonaura kasabasından bir kadının bebeğin tedavisi bittikten sonra evlat edineceği belirtildi. Polisin  olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.


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