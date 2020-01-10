Çekirge istilasına uğrayan Kenya'da yetkililerden ilginç çözüm; Kurtulmak için yiyin!

Afrika ülkelerinden kenya bir süredir çekirge istilası ile mücadele ediyor. Tarlalara dadanan çöl gekirgeleri yüzünden zor zamanlar geçiren çiftçiler durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyorlar.

Çekirgelerin istilası sonrası tarlalara önlem ve yoğun ilaçlama faaliyetlerinin artırıldığı Kenya’da, uzmanlar bu durumdan kolaylıkla kurtulma önerisi olarak halka çekirge yemeleri çağrısında bulundu.

The Daily Nation gazetesinin çekirgelerin aslında sağlıklı ve lezzetli bir yiyeceğe dönüştürülebileceği yazılarak haberde ayrıca 2015 yılında hazırlanan uluslararası bir araştırmayla çekirge yemenin kalp krizi riskini önemli ölçüde azalttığı konusuna da değinildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayınlanan çekirge tüketme tavsiyelerini de haberine taşıyarak bazı bölgelerde çekirgelerin çok fazla sevildiği ve halkın bunları bol miktarda tüketildiğini de yazdı.

Kenya Böcek Bilimi Topluluğu Başkanı Dr. Muo Kasina ise ülkenin kuzeyinde bulunan tarları neredeyse ele geçiren çekirgeler ile ilgili yaptığı açıklamasında aynı çözüm önerisini paylaştı ve açıklamasında, “Çekirgeleri kontrol etmenin bir yolu da onları kovalamaktan vazgeçmek. Onların yerleşmesine izin verebilir, onları yiyerek ve ilaçlayarak kontrol altında tutabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Her gün 150 kilometre gidebilen çöl çekirgeleri, saldırı anında binlerce kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak türdeki tarım ürünlerine bir kaç saat içerisinde zarar verebiliyor.