Çekirge sürülerinden sonra Umman'da karınca istilası boy gösterdi

Tüm Dünya ülkeleri koronavirüsünün salgını iel mücadele içerisindeyken, Afrika ve Ortadoğu'da da son derece ilginç gelişmeler yaşanıyor. Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen ve panik yaratan çekirge sürülerinin ardından şimdi de Umman’da karınca istilası olduğuna dair bir video paylaşıldı. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler ise paylaşım rekorları kırdı.

Son 20 yılda yaşanan en büyük çekirge istilasının ardından karınca istilası görüntülerinin gerçek olup olmadığı henüz bir resmiyet kazanmazken Umman'ın başkenti Muskat'ta Buğun şehrinden gelen görüntülerin doğa düzeni içerisinde gerçekleşmiş bir durum olduğu tahmin ediliyor.

Çekirge istilası nedeniyle onca insanın mahsül ve yiyecekleri zarar görürken, çekirge sürüleri Irak’ın güneyinde bulunan tüm tarım alanlarını işgal etti ve ekinler büyük zarar gördü. Sınırımıza kadar dayanan çekirgeler ile ilgili uzmanlar bu istilanın Türkiye’ye gelmeyeceği konusunda açıklamalar yapmıştı.

KARINCA İSTİLASI TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası en çok araştırılan konu ise "Karınca istilası Türkiye'ye gelir mi?" olarak görüldü. Türkiye'ye çok uzak olan Umman'dan karıncaların ülkemize gelmesi şu an için zor bir durum olarak biliniyor.



UMMAN NEREDE?

Umman; güneybatı Asya'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alan bir ülkedir. Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusudur. Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çevrilidir.