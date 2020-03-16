betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88852
ALTIN
299.772
DOLAR
6.3913
STERLİN
7.8698
EURO
7.1416

Çekirge sürülerinden sonra Umman'da karınca istilası boy gösterdi

Son zamanlarda görülen çekirge sürülerinin ardından Umman'dan gelen karınca sürülerinin görüntüleri panik yarattı. Sosyal medyada dolaşan videolarda görülen karınca sürüleri, yolları ve kaldırımları istila etmiş olarak gözüküyorlar.

16 Mart 2020 Pazartesi 13:45
Çekirge sürülerinden sonra Umman'da karınca istilası boy gösterdi

Tüm Dünya ülkeleri koronavirüsünün salgını iel mücadele içerisindeyken, Afrika ve Ortadoğu'da da son derece ilginç gelişmeler yaşanıyor. Doğru Afrika ülkeleri, Hindistan, Pakistan ve Irak gibi birçok bölgede görülen ve panik yaratan çekirge sürülerinin ardından şimdi de Umman’da karınca istilası olduğuna dair bir video paylaşıldı. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler ise paylaşım rekorları kırdı.

Çekirge sürülerinden sonra Umman'da karınca istilası boy gösterdi

Son 20 yılda yaşanan en büyük çekirge istilasının ardından karınca istilası görüntülerinin gerçek olup olmadığı henüz bir resmiyet kazanmazken Umman'ın başkenti Muskat'ta Buğun şehrinden gelen görüntülerin doğa düzeni içerisinde gerçekleşmiş bir durum olduğu tahmin ediliyor.

Çekirge sürülerinden sonra Umman'da karınca istilası boy gösterdi

Çekirge istilası nedeniyle onca insanın mahsül ve yiyecekleri zarar görürken, çekirge sürüleri Irak’ın güneyinde bulunan tüm tarım alanlarını işgal etti ve ekinler büyük zarar gördü. Sınırımıza kadar dayanan çekirgeler ile ilgili uzmanlar bu istilanın Türkiye’ye gelmeyeceği konusunda açıklamalar yapmıştı.

KARINCA İSTİLASI TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası en çok araştırılan konu ise  "Karınca istilası Türkiye'ye gelir mi?" olarak görüldü. Türkiye'ye çok uzak olan Umman'dan karıncaların ülkemize gelmesi şu an için zor bir durum olarak biliniyor.
 

Çekirge sürülerinden sonra Umman'da karınca istilası boy gösterdi

UMMAN NEREDE? 

Umman; güneybatı Asya'da, Arap Yarımadası'nın güneydoğusu kıyısında yer alan bir ülkedir. Kuzeybatıda Birleşik Arap Emirlikleri, batıda Suudi Arabistan, güneybatıda ise Yemen ile sınır komşusudur. Güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda ise Basra Körfezi ile çevrilidir.

Anahtar Kelimeler:
çekirge IstilasıUmmanKarınca Istilası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir ülke daha korona-virüsüne karşı OHAL ilan etti!
Bir ülke daha korona-virüsüne karşı OHAL ilan etti!
Mülteci krizinde insalık dramı! Yunanistan'ın ölüme ittiği mülteciler kurtarıldı
Mülteci krizinde insalık dramı! Yunanistan'ın ölüme ittiği mülteciler kurtarıldı
İtalya'nın Lombardiya Bölgesinde yoğun bakımlar doldu taştı!
İtalya'nın Lombardiya Bölgesinde yoğun bakımlar doldu taştı!
Fransa yanıyor! Korona da sarı yeleklilerin önüne geçemedi! Eylemler devam ediyor
Fransa yanıyor! Korona da sarı yeleklilerin önüne geçemedi! Eylemler devam ediyor
ABD Başkanı Trump'tan iyi haber!
ABD Başkanı Trump'tan iyi haber!
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı

Popüler Haberler

Kravat en kolay nasıl bağlanır? Güzel ve hızlı kravat bağlama yöntemleri
Hıçkırık neden olur? Neden hıçkırırız? Hıçkırık'ı geçirmeye yardımcı yöntemler
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
SGK ve SSK yaştan emeklilik şartları nelerdir? 2020 Yaş haddinden emeklilik şartları
Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadardır? Kaç gün içinde ödenirse indirim alınır?
İkametgah adresi değişikliği nasıl yapılır 2020 adres değişikliği edevlet üzerinden yapılır mı? Adres değişikliği gerekli belgeler nelerdir?
Toki sosyal konut projesi başvurusu şartları nelerdir? Sosyal konut projesi başvuru kategorileri ve gereken belgeler
Dul maaşı naşvuru şartları nelerdir, nasıl alınır? Dul maaşının kesilmesine ne neden olur?
Yasak Elma Kerim Kimdir? Gökhan Alkan hakkında bilgiler
Çukur Arık Böke Erdenet kimdir? Çağatay Erdenetin kardeşinin gerçek adı nedir?
Exatlon Challenge Türkiye hangi kanalda yayınlanacak? Yayın tarihi ve kanalı belli oldu!
Bir Zamanlar Çukurova Sevda Çağlayan kimdir? Gerçek adı nedir? Nazan Kesal rol aldığı yapımlar
Hostesler günde kaç saat uçuş yapar? Hosteslik nasıl bir meslektir?
iPhone RAM temizleme ve boşaltma işlemi nasıl yapılır?
Kredi kartı yapılandırması yapan kişi kredi çekebilir mi?
En Güzel Çanakkale Şiirleri 18 MART 2020
Galatasaray-Beşiktaş derbi maçını uydudan şifresiz veren yabancı kanallar - GS BJK derbi maçı canlı yayın kanalları
Birikim yapmaya yardımcı Mobil uygulamalar listesi
Carrefour iş başvurusu nasıl yapılır? Carrefour personel alımı ve çalışma koşulları 2020
Gel Dese Aşk Dizisi oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler
Güvercin Murat kimdir? Gerçek adı ne? Serkan Tınaz hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.