Çekya Devleti, Çin'e vize verme işlemlerini askıya aldı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kentin karantinya alınmasına neden olan Koronavirüsü salgını nedeniyle tüm Dünya neredeyse panik halinde. Bakanlıkların büyük önlemler aldığı koronavirüsü salgınının son olarak Alnya, Finlandiya ve Fransa'da da görüldüğü öğrenildi.

Koronavirüsü vakaları gün geçtikçe artmaya devam ederken Orta Avrupa ülkesi Çekya'dan flaş bir karar açıklaması geldi. Rusya’nın Çinlilere e-vize vermeyi durdurmasının ardından Çekya Devleti de Çinlilere karşı bir uygulama başlatarak vize işlemlerini askıya aldıklarını açıkladı.

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek söz konusu karar ile ilgili yaptığı açıklamada, Hükümet olarak Çin vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldıklarını duyurdu. Bakanlık söz konusu karar ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı.

Bu açıklamanın ardından İngiltere’de Başbakanı Boris Johnson’ın sözcüsü, Wuhan’daki İngiliz vatandaşlarının yakın akrabalarının ülkeye getirilmesi için Çinli yetkililerle görüştüğü belirterek, “İngiliz vatandaşlarıyla evli olan Çinlilerin İngiltere’ye geri getirilmesi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Çinli yetkililere bu konuda baskı yapıyoruz” diye konuştu.

İngiliz havayolu şirketi British Airways ise bütün Çin uçuşlarının bir ay boyunca iptal edildiğini, Pekin ve Şangay uçuşlarının ise Şubat ayı sonuna kadar ertelendiğini açıkladı.

