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Çernobil'deki radyoaktif toz Türkiye'yi etkileyecek mi? Prof. Dr. Toros yanıtladı

Çernobil'de başlayan orman yangınlarının bulunduğu bölgede batı yönlü eden rüzgarlardan dolayı radyoaktif tozun Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği konusunda merak edilen soru konunun uzmanlarından Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından yanıtlandı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 15:12
Çernobil'deki radyoaktif toz Türkiye'yi etkileyecek mi? Prof. Dr. Toros yanıtladı

Çernobil bölgesinde 4 Nisan tarihinde başlayan orman yangınlarından dolayı dumanla havaya karışan radyoaktif tozun yağmurla yere inme endişesi yetkilileri ve uzmanları herekete geçirirken, söz konusu durumla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir açıklama yaptı ve açıklamasında Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgedeki orman yangınının nükleer santral için tehdit oluşturmadığını kaydetti.

Bölgede etkili olan batı yönlü rüzgarların ise orada havaya karışan radyoaktif tozun Türkiye'yi de etkileyeceği konusunda yaşanan endişe hakkında merak edilen bir soruyu yanıtlayan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, tozun Türkiye'yi de etkileyeceği konusunda korkmaya gerek olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Toros, Çernobil'de meydana gelen yangın nedeniyle yangınlarının bulunduğu bölgede batılı rüzgarlar hakim olduğu için radyoaktif tozun Türkiye'yi etkilemeyeceğini söyleyerek radyoaktif tozun her hangi bir asit yağmuru olmadığını belirterek asit yağmurunun atmosferdeki kükürt - azot bileşikleriyle oluştuğunu kaydetti. Toros ayrıca söz konusu radyoaktif parçacıklarının havayla beraber hareket ettiğini, yağmurun da havadaki parçacıkları da yere indirdiğini ve böylelikle bir tehlikenin oluşmayacağını ifade etti.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toros,herhangi bir yerden çıkan kirleticilerin meteorolojik şartlara göre dağıldığını hatırlatarak açıklamasına şöyle devam etti:

"Yangının meydana geldiği bölgede dün, bugün ve önümüzdeki günlerde batılı rüzgarlar hakim. Meteorolojik modellemeye göre, batılı rüzgarlar Türkiye'ye gelmiyor. Dolayısıyla yangınlardan çıkan radyoaktif toz Çernobil atıklarının bulunduğu bölgeye gelmesi durumunda bile ülkemiz açısından herhangi bir tehlike oluşturmuyor. O bölgeden çıkan radyasyon, rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye ulaşmıyor."

Çernobil'de atıklarının olduğu bölgede bu tozun normal atmosferdekinden 16 kat daha fazla olduğunu, fakat bu bölgedeki yoğunluğun, uzaklaştıkça azaldığını vurguladığı açıklamasında 3 günlük modellemeye göre, o bölgede atmosfere karışacak kirleticilerin rüzgarın etkisiyle Türkiye'ye gelmediğini söyledi.

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TürkiyeYangınÇernobilRadyoaktif Toz
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