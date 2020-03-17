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Cezaevlerinde korona isyan! 1350 mahkum firar etti

Brezilya'nın farklı kentlerinde bulunan cezaevlerinde çıkan isyan sonrasında yaklaşık 1350 mahkumun firar ettiği bildirildi.

17 Mart 2020 Salı 11:48
Cezaevlerinde korona isyan! 1350 mahkum firar etti

Brezilya'nın güneyinde bulunan Sao Paulo eyaletindeki Mongagua, Tremembe, Mirandopolis ve Porto Feliz kentlerinde bulunan cezaevlerinde ülkenin genelinde görülen koronavirüs salgınına karşı bir takım tedbirler alındı. Çoğu yarı açık olan cezaevlerinde salgının yayılmasını önlemek amaçlı ziyaretçilerin ve geçici çıkışlar kısıtlandırıldı.

Alınan bu önlemler sonrasında ise cezaevlerinde isyan başladı. Mongagua kentinde buluna  cezaevinden yaklaşık 400 mahkum isyandan hemen sonra kaçarken Mirandapolis kentindeki isyanda 926, Taubate'de ise 30 mahkum firar ettiği bildirildi.

Brezilya'da yerel basın organlarından biri olan G1'in haberine göre mahkumların ateş yakarak isyan çıkardıkları belirtilirken çıkarılan isyanların koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin neden olduğu kaydedildi. Yaklaşık 1350 mahkumun firarı sonrasında harekete geçen Brezilya güvenlik güçleri ise Mongagua'daki yarı açık cezaevinden kaçan 41 mahkumu yakaladığı öğrenildi.

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BrezilyaKoronavirüsüCezaeviIsyanFirar
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