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Cezayir'de yıllar sonra asgari ücrete gelen zam 20 dolar!

Döviz gelirlerinin yüzde 93'ünü doğal gaz ve petrolden sağlayan Cezayir de 8 yıl aradan sonra asgari ücrete 20 dolar zam geldi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 01:06
Cezayir'de yıllar sonra asgari ücrete gelen zam 20 dolar!

Cezayir'de yıllar sonra alınan kararla birlikte asgari ücrete 20 dolar zam geldi ve asgari ücret 170 dolar'a çıktı.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un da katıldığı video konferans yöntemiyle düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un ülkede yaklaşık 150 dolar olan asgari ücrete 2 bin dinar (20 dolar) zam yapılması talimatını verdiği belirtildi.

Söz konusu zam kararının haziran ayı başından itibaren uygulanacağı aktarılan açıklamada, hazirandan itibaren ayrıca aylık geliri 30 bin dinardan (225 dolar) az olan kişilerden de vergi alınmamasına karar verildiği vurgulandı.Cezayir'de 2012'den beri asgari ücret 18 bin dinarda (yaklaşık 150 dolar) sabit kalmıştı.

Cezayir, dünya piyasalarında petrol fiyatlarının düşmesiyle 6 yıldır ekonomik kriz yaşıyor.

Anahtar Kelimeler:
CezayirAsgari ücret
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