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Çin akıllanmadı! Vahşi hayvanları yemeye devam ediyorlar

Dünyayı esir alan korona virüs vakaları sonrasında Çin'de radikal bir kararla vahşi hayvan, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayısta yasaklanmıştı ancak yasakları kimse dinlemiyor, kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediyor.

05 Mayıs 2020 Salı 17:40
Çin akıllanmadı! Vahşi hayvanları yemeye devam ediyorlar

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığı sonrasında radikal bir karar ile yıllardan bu yana tüketimi süren vahşi hayvan, kedi, köpek vb gibi hayvanların tüketimi Çin'de 1 mayıs itibariyle yasaklanmıştı.Ancak Ülkenin bazı kentlerinde kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediyor. Vuhan şehrinde vahşi hayvan satan bir markette başladığı belirtilen koronavirüs nedeniyle hükümetin açıkladığı yasaklara rağmen ülkenin Guangzhou şehrinde yer alan Xihua Farmer's Market adlı ıslak pazarda kurbağa ve kaplumbağa satılmaya devam ediliyor. 

Pazarda canlı karideslerin de açık bir şekilde satıldığı görüntülenirken, satıcıların müşteri taleplerine göre canlı akrep satmaya da istekli oldukları ifade edildi. Çin hükümeti; kaplumbağa, kurbağa, yılan ve akrep gibi çoğu hayvanın satışını Şubat'ın sonlarından itibaren yasaklamıştı ancak hükümetin satılabilecek "vahşi hayvanlar" listesini revize ettiği belirtildi. Tam listenin en erken Mayıs ortasına kadar kesinleşmesi beklenirken o zamana kadar vahşi hayvanların satılmaya devam edilebileceği tahmin ediliyor.

1 MAYIS'TA YASAKLANMIŞTI

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayısta yasaklandı. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çindeki ilk kent olmuştu.

Son Güncelleme: 05.05.2020 17:47
Anahtar Kelimeler:
çinVahşi Hayvan Tüketimi
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