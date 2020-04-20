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Çin'de artık bambu farelerini yemek yasak!

Koronavirüs salgın hastalığının başladığı ve yavaş yavaş kontrol altına alındığı Çin'de yemek olarak sık tüketilen hayvanlardan olan bambu farelerine yasak geldi.

20 Nisan 2020 Pazartesi 20:05
Çin'de artık bambu farelerini yemek yasak!

Dünya'yı esir alan koronavirüs salgın hastalığının başladığ ülke Çin'de bazı hayvanların tüketimine yasak geldi.Bu kapsam ülkede en çok tüketilen hayvan olan bambu farelerinin artık satılmasının ve yenilmesinin yasak olduğu haberi geldi

980 TL SATIŞ FİYATI

Habere göre, Çin'de yetiştiriciliği yaygın olduğu belirtilen Bambu Fareleri'nin boyları 50 santimetreye ve 11 kiloya kadar ulaşabiliyor. Koronavirüsten önce ise bu fareler canlı olarak 1000 yuan (980 Türk lirası) ve pişmiş olarak 280 yuan'a (274 Türk lirası) satılıyordu.

DSÖ'DEN ÇİN'E ŞART ONAY

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, vahşi hayvan pazarlarının yalnızca gerekli koşulları sağlaması durumunda yeniden açılması gerektiğini söyledi. Yeni virüslerin yüzde 70'inin hayvanlardan insanlara bulaştığının tahmin edildiğini kaydeden Ghebreyesus, yaşanacak başka salgınları önlemek için pazarlarda vahşi hayvan satışının düzenlenmesi gerektiğini dile getirmişti.

1 MAYIS'TA KEDİ VE KÖPEK SATIŞI YASAKLANACAK

Dünyayıesir alan koronavirüs ( salgının başladığı Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs'ta yasaklanıyor. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çin'deki ilk kent olacak.

Son Güncelleme: 20.04.2020 20:15
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çinKorona VirüsBambu Fareleri
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