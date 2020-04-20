Çin'de artık bambu farelerini yemek yasak!

Dünya'yı esir alan koronavirüs salgın hastalığının başladığ ülke Çin'de bazı hayvanların tüketimine yasak geldi.Bu kapsam ülkede en çok tüketilen hayvan olan bambu farelerinin artık satılmasının ve yenilmesinin yasak olduğu haberi geldi
980 TL SATIŞ FİYATI
DSÖ'DEN ÇİN'E ŞART ONAY
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, vahşi hayvan pazarlarının yalnızca gerekli koşulları sağlaması durumunda yeniden açılması gerektiğini söyledi. Yeni virüslerin yüzde 70'inin hayvanlardan insanlara bulaştığının tahmin edildiğini kaydeden Ghebreyesus, yaşanacak başka salgınları önlemek için pazarlarda vahşi hayvan satışının düzenlenmesi gerektiğini dile getirmişti.
1 MAYIS'TA KEDİ VE KÖPEK SATIŞI YASAKLANACAK
Dünyayıesir alan koronavirüs ( salgının başladığı Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs'ta yasaklanıyor. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çin'deki ilk kent olacak.