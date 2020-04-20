Çin'de artık bambu farelerini yemek yasak!

Dünya'yı esir alan koronavirüs salgın hastalığının başladığ ülke Çin'de bazı hayvanların tüketimine yasak geldi.Bu kapsam ülkede en çok tüketilen hayvan olan bambu farelerinin artık satılmasının ve yenilmesinin yasak olduğu haberi geldi

980 TL SATIŞ FİYATI

DSÖ'DEN ÇİN'E ŞART ONAY

Habere göre, Çin'de yetiştiriciliği yaygın olduğu belirtilen Bambu Fareleri'nin boyları 50 santimetreye ve 11 kiloya kadar ulaşabiliyor. Koronavirüsten önce ise bu fareler canlı olarak 1000 yuan (980 Türk lirası) ve pişmiş olarak 280 yuan'a (274 Türk lirası) satılıyordu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, vahşi hayvan pazarlarının yalnızca gerekli koşulları sağlaması durumunda yeniden açılması gerektiğini söyledi. Yeni virüslerin yüzde 70'inin hayvanlardan insanlara bulaştığının tahmin edildiğini kaydeden Ghebreyesus, yaşanacak başka salgınları önlemek için pazarlarda vahşi hayvan satışının düzenlenmesi gerektiğini dile getirmişti.

1 MAYIS'TA KEDİ VE KÖPEK SATIŞI YASAKLANACAK

Dünyayıesir alan koronavirüs ( salgının başladığı Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs'ta yasaklanıyor. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çin'deki ilk kent olacak.