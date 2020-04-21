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Çin'de doktorların koronavirüs tedavisi sırasında ten renkleri değişti

Koronavirüs salgının başlangıç noktası olan Çin'in Vuhan eyaletinde, koronavirüs hastalarını tedavi ederken salgına yakalanan ve tedavi gören Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in tedavi sonrası uğradıkları büyük değişim şaşkınlık yarattı. Doktorların tedavi sonrasında ten renklerinin değiştiği görüldü.

21 Nisan 2020 Salı 12:50
Çin'de doktorların koronavirüs tedavisi sırasında ten renkleri değişti

Tüm dünyanın etkisi altında olduğu ve büyük mücadele verdiği yeni tip koronavirüsü (kovid-19) salgınının başlangıç noktasından çok ilginç bir haber geldi. Çin'in Vuhan eyaletinde koronavirüs hastalarını tedavi eden iki doktor kendileri de salgına yakalandı ve yaklaşık 2 ay gibi bir süre tedavi gördüler.

Tedavilerinin ardından koronavirüsünü yenen ve hastaneden taburcu olan  Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in tedavi sonrasında en renklerinin değiştiği ve daha da koyulaştığı görüldü. Bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Çinli uzmanların söz konusu doktorların ten renginin değişme nedenini virüsün karaciğerde oluşturduğu hasara bağlıyorlar.

Çin'de doktorların koronavirüs tedavisi sırasında ten renkleri değişti

Tedavisi tamamlandıktan sonra sağlığına kavuşan Dr. Hu Weifeng, yaşadığı değişimi Çin medyasına anlatırken yaptığı açıklamada, “Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum” ifadelerini kullanırken; Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar dalında uzman olarak görev yapan Song Jianxin, doktorların organlarının, tedavileri sırasında hasar gördüğünü ve karaciğerlerinde depolanması gereken demirin, organlar düzgün çalışmadığı için kan damarlarına dolmasından dolayı ten renklerinde bir değişim yaşamış olabileceklerini kaydetti.

Çin'de doktorların koronavirüs tedavisi sırasında ten renkleri değişti

Diğer taraftan; koronavirüsü tedavisi sonrasında travma ve stres bozukluğu’nun (PTSD) ortaya çıkabileceği belirtilirken Yale Üniversitesi’nden Kardiyolog Dr. Harlan Krumholz ise “Kovid-19 sadece bir solunum yolu hastalığı değildir. Bu hastalık, kalbi, karaciğeri, böbrekleri, beyni, endokrin sistemini ve kan sistemini etkileyebilir” diye konuştu.

Son Güncelleme: 21.04.2020 12:50
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çinTedaviDoktorKoronavirüsTen Rengi
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