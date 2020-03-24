Çin'de hanta virüsü paniği! 1 kişi hayatını kaybetti

Çin'de başlayarak dünya geneline yayılan koronavirüsünün ardından şimdi de 'Hanta virüsü' paniği yaşandı. Yunnan'dan otobüsle Shandong'a giden bir kişin hayatını kaybettiği ve yapılan testlerde de 'Hanta virüsü' olduğu tespit edildi.

Otobüs yolculu yaptığı öğrenilen kişinin birlikte seyahat ettiği belirlenen 32 kişiyede aynı testten uygulandı. Global Times ajansı tarafından yayınlanan habere göre 32 yolcunun şuan için gözetim altında tutukları belirtildi.

Hanta virusünün koronavirüsün aksine insandan insana bulaşmadığı ve kısa kısa bir kuluçka süresi olduğu kaydedilirken virüsün semptomları 1-8 hafta arasında değiştiği de belirtildi. Uzmanlar, sağlıklı bireylerin hanta virüse maruz kaldıklarında HPS (hanta virüs pulmoner sendromu) riski altında olduğu konusunda uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Yüksek ateş, yorgunluk, şiddetli kas ağrıları, baş ağrısı, şiddetli baş dönmesi, karın ağrısı, ishal ve kusma ise hanta virüsün en yaygın görülen belirtileri arasında yer alan virüs hakkında yapılan araştırmalar sonucunda bu virüsün bulaşması için kişinin bir kemirgenle ya da kemirgen dışkısıyla temas etmesi gerektiği ortaya çıkmıştı.

HPS, akciğerlere yerleşen ve insandan insana bulaşmayan bir virüs olsa da kişinin kemirgen dışkısına, idrarına veya kuluçka süresindeki larvalara temas ettikten sonra gözlerine, burnuna veya ağzına dokunması durumunda bulaşıyor.

Türk Tabipleri Birliği ise 2009 yılının Nisan ayında Hanta virüsü ile ilgili bir bilgilendirme yayınlamış ve şu ifadelere yer verildmişti:

"Hantaviruslar, doğada çok sayıda tipi bulunan ve bunlardan bir kısmı insanlarda hastalık yapabilen viruslardır. Tıpkı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi Bunyaviridae ailesinde yer alan Hantavirus, bu ailenin diğer tüm üyelerinden farklı olarak insana bulaşmak için bir vektöre (kene, sivrisinek vb) ihtiyaç duymaz. Bu virusların coğrafik dağılımları iklim, fauna gibi faktörlerden çok etkilenir ve çoğunlukla oldukça sınırlı bölgelerde görülürler. Örneğin bir Hantavirus olan Puumala virusu, İskandinavya, Baltık cumhuriyetleri ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde görülürken, Sin Nombre virusu Amerika kıtasında sınırlıdır. Ülkemizde daha önce görülmezken son haftalarda Zonguldak, Bartın bölgesinden bildirilen Hantavirus ise ilk defa Kore’de 1978 yılında izole edilmiştir. Tüm Avrasya’da değişik bölgelerde bulunabilen bir virustur.

Hantavirus’un doğadaki kaynağı fare ve benzeri küçük kemirgenlerdir. Kemirgenler virusu kanlarından temizleseler de haftalar, aylar boyu idrar ve salyalarıyla virusu etrafa saçarlar. Bu hayvanların idrar ve salyası (olasılıkla gaitası) ile dış ortama atılan virus, gıdalara bulaşarak ağız yoluyla veya çevreden toz halinde havaya saçılıp bu tozların solunum yoluyla vücuda alınmasıyla insana bulaşmaktadır. Daha nadir görülen bir diğer bulaş yolu da enfekte hayvan tarafından ısırılmadır. Hastalığın insandan insana direkt yolla bulaştığı gösterilememiştir. Bu nedenle hastaların karantinaya alınması gibi önlemlere gerek yoktur. Ancak Hantavirus ile enfekte bir hastanın kan, idrar gibi çıkartılarının doğrudan mukozalara teması ile hastalık bulaşabilir. Bu nedenle bu hastalara bakım veren sağlık personelinin standart korunma önlemelerine uyması önerilmektedir."