Çin'de koronavirüs hastalarının kaldığı beş katlı bir otel çöktü!

Çin'in Quanzhou şehrinde 5 katlı bir otel binası çöktü. Yeni tip koronavirüsü salgınına yakalanan ve karantinaya alınan hastaların kaldığı oteli aniden çökmesi sonucu enkaz altında çok kişinin kaldığı öğrenildi. Olay yerine sevke dilen ekiplerin yaptıkları çalışmalarla şu ana kadar 23 kişinin kurtarıldığı öğrenilirken hala enkaz altına en az 70 kişinin kaldığı söyleniyor.

Çin’de başlayan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüsünde yaşanan acı bir olay Çin saatiyle 7.30 sularında meydana gelirken görgü tanıkları bina çökmeden önce bir patlama duyduklarını ifade ettiler. Yetkilier can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapmazken enkaz altında kalanların kurtarılma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

2018’in Haziran ayında açılan otelde 80 oda bulunduğu ve son aylarda otelde kalanların koronavirüsü nedeniyle bir süredir karantinada tutulan hastalar olduğu öğrenildi.

