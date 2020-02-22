Çin'de şirketler kredi arayışında; Çalışanlar maaş alamıyor

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü nedeniyle ülke ekonomik olarak zor zamanlar yaşıyor. yüzde 40 kapasite ile çalışan Çin ekonomisinde şirketler çalışanların maaşlarını ödeyemediklerini açıkladılar. Apple'ın tedarikçilerinden Foxconn'da tatil dönüşünde işçiler apar topar karantinaya alınırken, bu süreç içerisinde maaşlarının sadece üçte birini alabildiklerini belirttiler.

Birçok şirketin işçilerini ücretsiz izne çıkarmayı planladığı bildirilirken ödemelerin gecikmeli ve kesintili yapıldığı açıklandı. Bölgede bulunan Hengqin Adası’ndaki tema park Lionsgate Entertainment World’da salgın nedeniyle kapalı tutulurken çalışanlarda ücretli izne çıkarıldılar. Şirket ayrıca işçilere bir süre sonra ücretsiz izin de verebileceğini belirtti.

Yüzlerce Çinli firma koronavirüs ile başedebilmek imilyarlarca dolarlık kredi arıyor. Bazı yetkililerden edinilen bilgilere göre ise Çin'de koronavirüsün etkilerini azaltmak için 300'den fazla firmanın toplamda 57.4 milyar yuanlık (8.2 milyar dolar) kredi arayışında olduğu öğrenildi.

Çinli işe alım sitesi Zhaopin’in 9 bin 500 çalışanla yaptığı ankete göre ise işçilerin üçte birinden fazlasının ücretlerde gecikme ve kesinti ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Zhaopin’in verilerine göre ayrıca, şubatın ilk haftasında yeni işe girişler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 gibi yüksek oranda azalma görüldüğü kaydedildi.

Şanghay merkezli elektrikli otomobil üreticisi NIO ise işçilerine maaş ödemelerini bir hafta ertelendiğini duyururken Ülkede hukuk danışmanlığı yapan Edgar Choi, binlerce yabancı işçinin de şubatta ücretlerini ya hiç alamamaktan ya da kesintili almaktan şikayet ettiğini söyledi.