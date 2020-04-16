Çin'den Suriye'ye dev kargo uçağıyla iki küçük koli yardım şaşkınlık yarattı

Yeni tip koronavirüsünün ilk çıktığı ülke olan Çin, salgının etkilerini üzerinde attıktan sonra diğer ülkelere yardımalrda bulunuyor. Esed rejimi altında olan Suriye'ye de yardım gönderme kararı alan Çin'de Şam'a iki koli virüs tespit kiti gönderdi. Yardım için dev kargo uçağının ayarlanması ve sadece iki koli yardım kiti yardımı için 16 kişinin yardım sandıkları başında poz vermesi ise sosyal medyanın gündemine düştü.

Koronavirüsle ilgili yardım kargoları için tüm ülkeler büyük kargo uçakları kullanmasından dolayı Çin'de yardım kolilerini önce özel araçlarla havalimanına taşıdı daha sonrada Suriye'de Esed'in kontrolünde olan Şam'a gönderildi.

Dün akşam saatlerinde tespit kitlerini taşıyan uçak Şam Uluslararası Havalimanı'nda iniş yaparken, yardımlar Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mekdad ve Çin'in Suriye Büyükelçisi Feng Biao tarafından törenle karşılandı.

Yardımların karşılanması sonrası bir açıklama yapan Çin'in Şam Büyükelçisi Feng Biao da bunun ilk yardım paketi olduğunu ve yardımların devam edeceğini belirterek açıklamasında "Korona virüsü insanlık için bir düşman. Bu yüzden Suriye ve uluslararası toplumla birlikte çalışacağız. Bu salgınla yüzleşmek için iş birliği yapacağız ve bence iş birliğimizle bu salgın sonunda kazanacağız" diye konuştu.

Suriye'de koronavirüsü salgınında bu güne kadar 33 vaka tespit edilirken salgın nedeniyle sadece 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çin'den gönderilen iki kolilik yardım paketleri ise sosyal medyada ise alay konusu olurken bazı kullanıcılar Çin'in gönderdiği iki koli yardım için tören düzenlenmesini eleştirdi.