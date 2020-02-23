Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ölümcül virüs hakkında konuştu; Salgın hala acımasız!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ülkenin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdidi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili hastalık karşıtı çalışmalardan sorumlu yetkililerle video konferansı yaptı. Bu konferans aracılığı ile önemli açıklamalarda bulunan devlet Başkanı Cinping, iktidarda olan Komünist Partinin salgına karşı gerçekleştirdiği mücadeleyi "zamanında ve etkili" olarak değerlendirdi.

Geçtiğimiz Aralık ayında ortaya çıkan ve şu ana kadar 2 bin 400'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ölümcül virüsün kontrol altına alınabileceği yönündeki yurt dışından gelen bşlgilere değinerek gelinen aşamaları “Önleme ve kontrol en kritik aşamada.” olarak ifade etti.

Ülkeyi tehdidi altına alan ölümcül salgının hala acımasız ve karmaşık bir durumda olduğunu vurgulayan Devlet Başkanı Şi, yetkilileri "salgının yayılmasını kararlı bir şekilde engellemeye" davet ederken salgının kendileri için bir "kriz ve büyük bir sınav" olduğunu belirttti ve bu kötü hastalığın, Komünist Parti'nin 1949'da iktidara geldiğinden bu yana en hızlı yayılan ve en zor önlenen ve kontrol altına alınan acil sağlık durumu olduğunu kaydetti.

Bahar çiftçiliğini etkileyen önemli problemlerin acil yönden çözüme ulaştırlamasını isteyen Şi, Hükümetin, sebze, hayvancılık ve kümes hayvanlarının üretiminin aktif olarak organize etmesi gerektiği ve ulaşım kanallarındaki engellerinde bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi.