İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96976
ALTIN
367.493
DOLAR
6.7638
STERLİN
8.4641
EURO
7.3984

Çin Eğitime yeniden başlıyor

Korona virüsünün anavatanı olan Çin'de salgının kontrol altına almasının ardından hayat yeniden eski haline dönmeye başladı. Geçtiğimiz gün karantinaların kalkması ve yasaklardaki rahatlamanın ardından şimdi de okullarda eğitim öğretim yeniden başlıyor.

12 Nisan 2020 Pazar 13:51
Çin Eğitime yeniden başlıyor

Salgın hastalığın ilk olarak görüldüğü Çin'de hayatta normale dönme çabaları artıyor. Ülkede salgının kontrol altına alınmasının ardından yasaklarında gevşemesinden dolayı günlük yaşam eskiye dönmeye başladı.

Bu kapsamda Pekin Belediye Eğitim Komisyonu Sözcüsü Li Yi tarafından yapılan açıklamada, başkent Pekin'de korona virüsü salgınının ardından kapatılan lise ve ortaokulların yeniden açılacağı duyuruldu.

Açıklamada, son sınıf lise öğrencilerinin 27 Nisan'da, son sınıf ortaokul öğrencilerinin ise 11 Mayıs'ta okullara yeniden döneceği kaydedildi.

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında 99 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, bunlardan 2'sinin Heilongjiang eyaletinde görüldüğünü, diğer 97 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Böylece, ülkedeki yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 280'e, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 52'ye çıktı. Komisyon, ülkede Covid-19 salgını nedeniyle yeni ölüm meydana gelmediğini duyurdu.

Ülkede salgının başından bu yana 3 bin 339 can kaybı yaşandı. Şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının ise 77 bin 575'e ulaştığı belirtildi.

Korona virüsünün doğduğu ülke olmasına rağmen vaka sayısı sıralamasında Çin şu anda dünya ülkeri arasında 6. sırada bulunmaktadır.

Son Güncelleme: 12.04.2020 14:10
Anahtar Kelimeler:
çinPekinçinde Okullar Açıldı Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oksijen makinesine bağlı yaşayan 6 aylık bebeğe Kovid-19 teşhisi kondu
Oksijen makinesine bağlı yaşayan 6 aylık bebeğe Kovid-19 teşhisi kondu
114 bin 215 can kaybı olan dünya genelinde koronavirüs bilançosu!
114 bin 215 can kaybı olan dünya genelinde koronavirüs bilançosu!
ABD korona virüsü durduramıyor! Ölüm sayısı 20 bin 614
ABD korona virüsü durduramıyor! Ölüm sayısı 20 bin 614
ABD'li yoğun bakım hemşiresi mücadelesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu
ABD'li yoğun bakım hemşiresi mücadelesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Taburcu edilen İngiltere Başbakanından sağlık ekibine teşekkür
Taburcu edilen İngiltere Başbakanından sağlık ekibine teşekkür
Meksika koronavirüs dinlemedi, binlerce kişi Paskalya ayinine katıldı
Meksika koronavirüs dinlemedi, binlerce kişi Paskalya ayinine katıldı

Popüler Haberler

Instagram mavi tık, onaylı hesap nasıl alınır, şartları nelerdir? Onaylı hesabı kimler kullanabilir?
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı
Kıvırcık saç nasıl yapılır? Düz saç kıvırcık hale nasıl getirilir?
KOSGEB iş planı nedir, nasıl hazırlanır?
Samsung telefonlarda SIM karttan telefona veya telefondan SIM karta numara aktarma işlemleri
Görev yeri belgesi nedir, nereden nasıl alınır?
Ateş en doğru nasıl düşürülür? Yüksek ateşte neler yapılmalıdır?
Eba giriş online ders - Eba öğrenci girişi ekranı
TRT EBA TV 13-17 Nisan 2020 ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri ve yayın akışı programı
Star tv Sevdim Seni Bir Kere 13 Nisan 14 Nisan yeni bölüm var mı, yok mu?
ÖSYM sınav takvimi eKPSS, LGS, KPSS, ÖABT, DGS, ALES1, YDS, İSG 2020 tarihleri
Didem Soydan'dan seksi cesur paylaşım, sınırları zorladı
CİMER Whatsapp ihbar şikayet ve iletişim hattı
Konut kredisi anapara, faiz ve taksit ödemelerinin ertelenmesi nasıl olur? konut kredisi erteleme 2020 detayları
Noter Araç satış işlemleri ve noter işlem ücreti ne kadardır?
Uçuğa iyi gelecek doğal yöntemler neler, neler iyi gelir? Uçuk nasıl erken geçer?
Anna Deniz Şaylan kimdir? Twitch ‘in parlayan yıldızı annadeniz hakkında bilgiler
Süleyman Soylu'nun istifasını Cumhurbaşkanı kabul etti mi? Yeni İçişleri Bakanı kim olacak? Celalettin Güvenç mi olacak?
Hangi ilde kaç koronavirüs hasta ve vakası var? il il güncel koronavirüs rakamları
HTS kaydı nedir, ne işe yarar, ne demektir, nereden nasıl alınır?
Ufak Tefek Cinayetler dizisi nerede çekildi? Dizinin çekildiği sarmaşık evleri nerede

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.