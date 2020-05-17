Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei'nin sır ölümü!

Çin’in İsrail Büyükelçisi Du Wei, Tel Aviv’in Herzliya bölgesindeki evinde ölü olarak bulundu. İsrail medyası, büyükelçinin ölüöü ile incelemelerin devam ettiğini yayınlarken Wei’nin ölümünde şiddet belirtisi görülmediği ve kalp krizi ihtimali üzerinde durulduğunu duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamayla, Büyükelçi Du Wei'nin ölümünü doğrulanırken, Büyükelçinin ölüm nedeni ile ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. İsrail polisi ise, Büyükelçi'nin ölümüyle ilgili bir soruşturma başlattı.

Şubat ayında Tel Aviv'e tayin edilen ve tayininden önce Çin'de Ukrayna'daki diplomatik misyonunda görevli olan Du Wei, 12 Mayıs tarihinde Jerusalem Post gazetesinde yayınlanan bir makalesinde, Çin'in Kovid-19 ile mücadelede gerekli adımları attığı ve Pekin yönetiminin salgına ilişkin bilgileri "şeffaf" şekilde paylaştığını duyurmuştu. Makalesinde ayrıca Yahudi geleneğinde Tevrat'ın yorumu olarak bilinen Talmud'dan da alıntı yapan Du Wei, Pekin yönetiminin koronavirüse salgınına dair bazı bilgileri gizlediği yönündeki eleştirilere de dikkat çekerek, "Çin sorumlu bir paydaştır ve gerçeği söylemekten korkmaz. Boş hastane yatakları, kapanan karantina bölgeleri, fabrikalardan çıkan buharlar Çin'in verilerini destekliyor." değerlendirmesini yapmıştı.