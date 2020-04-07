Çin'in Korona Zaferi! Vuhan şehrinde 23 Ocak'tan sonra ilk kez giriş çıkışlar açıldı

Aralık 2019 tarihinde korona virüsünün türediği şehir olan Çin'in vuhan kentinde 23 ocak'tan sonra ilk yaşandı ve şehre giriş çıkışlar açıldı kent karantinadan çıktı.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip olan kent yavaş yavaş norma hayatına dönmeye çalışıyor, yarından itibaren 30 otobüs güzergahı eklenerek, toplam sayının 346’ya çıkarılması ve bir metro hattının daha faaliyete geçmesi planlanıyor.

Taksi, tramvaylar, feribotlar gibi diğer ulaşım servisleri yarından itibaren tekrar faaliyete başlayacak. Yetkililer, yolcuların, enfeksiyon riskini azaltmak için maske giymeleri ve sağlık kodlarını taramaları gerektiği ifade etti. Öte yandan Çin basınında çıkan haberde şu anda kent genelinde nakliye işletmelerinin, her gün istasyonlardaki kamu alanlarını dezenfekte çalışmalarına 3 bin 600’den fazla personelin görev yaptığı duyuruldu.

ÇİN'DE SON DURUM

Çin geçtiğimiz günlerde korona virüs vaka sayısında liderliği ABD'ye bıraktı. Son olarak ülkedeki vaka sayısı yaklaşış 83 bin ölüm sayısı ise 3335 olarak bildirildi. Dünya ülkeri arasında ilk 6 vaka sayısı sıralaması ise ABD , İspanya, İtalya ,Almanya , Fransa ve Çin olarak sıralanıyor