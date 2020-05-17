Çin, İsrail'de hayatını kaybeden büyükelçi ile ilgili soruşturma için heyet gönderme kararı aldı

Çin yönetimi sabah yaşamını yitiren büyükelçinin ölümünün soruşturulması için İsrail’e heyet gönderileceğini açıkladı. Heyetin incelemesini müteakip Du’nun defin işlemlerinin yapılması için Çin’e götürüleceği aktarıldı.

Çin, İsrail Büyükelçisi Du Wei sabah saatlerinde Tel Aviv’in yakınlarında Herzliya kentinde evinde hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Büyükelçinin yaşamını yitirmesiyle ilgili İsrail polisi tarafından soruşturma başlatıldı ve basında bulunan haberlerde Du’nun vücudunda darp izine rastlanmadığı ve kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği yazıldı.

Beklenmedik sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybetmiş olabilir

Çin Dışişleri Bakanlığı bulguların Büyükelçi Du Wei’nin beklenmedik bir biçimde sağlık sorunu sebebiyle yaşamını yitirdiğini işaret etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 23:31