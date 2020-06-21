Çin, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün artış gösterdiğini ve dünyanın tehlikeli bir döneme giriş yaptığını duyurdu. DSÖ tarafından yapılan açıklamalarda bilim insanlarının koronavirüs aşı çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Çin virüs aşısıyla ilgili dünyayı yakından ilgilendiren bir son dakika açıklamasında bulundu.
Virüs için insan deneylerine başlandı
Deney aşamasına geçildi
Enstitü tarafından yapılan açıklamalarda ilk aşamanın tamamlandığı ve ikinci deney aşamasına başlandığı kaydedildi. Bu yıl sonunda hazır olması beklenen koronavirüs aşısıyla ilgili insan deneyleri başladı.
Son Güncelleme: 21.06.2020 15:39