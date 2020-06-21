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Çin, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün artış gösterdiği bir döneme girdiğini açıklarken Çin, virüs aşısında umut verici gelişmeler yaşandığını açıkladı. Çinli bilim insanlarının koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladığı duyuruldu.

21 Haziran 2020 Pazar 15:39
Çin, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı
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Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün artış gösterdiğini ve dünyanın tehlikeli bir döneme giriş yaptığını duyurdu. DSÖ tarafından yapılan açıklamalarda bilim insanlarının koronavirüs aşı çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Çin virüs aşısıyla ilgili dünyayı yakından ilgilendiren bir son dakika açıklamasında bulundu.

Virüs için insan deneylerine başlandı


Çinli bilim insanları tarafından yürütülen faz – 2 insan deneyleri başlatıldı. Söz konusu araştırmanın 200 katılımcıyla sürdüğü belirtilirken, aşı için ilk aşama Mayıs ayından bu yana sürmekteydi.

Deney aşamasına geçildi

Enstitü tarafından yapılan açıklamalarda ilk aşamanın tamamlandığı ve ikinci deney aşamasına başlandığı kaydedildi. Bu yıl sonunda hazır olması beklenen koronavirüs aşısıyla ilgili insan deneyleri başladı.


Son Güncelleme: 21.06.2020 15:39
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