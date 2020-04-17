Çin, tekrar başa döndü! 1 günde 1290 yeni ölüm duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü taarfından küresel sorun ilan edilen, ölü ve vaka sayılarının önüne geçilemeyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Kentte uygulanan karantinanı kalkmasıyla Çin can kayıpları sayısını tekrar revize etmek zorunda kaldı. Çünkü, evde ölen ve yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölenler yeni yeni tespit edilmeye başlandı.

Vuhan'da yetkililer, bir günde tespit edilen ölü sayısı 1290 olarak duyurmasının ardından kentte son vakalarla birlikte koronavirüs nedeniyle can kaybı sayısının 3 bin 869'a yükseldiği bildirildi. Xinhua ajansından edinilen bilgilere göre de kaynak dpoğrulandı ve Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresinin, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklamış oldukları can kaybı sayılarını 1290 kişi daha eklenerek, yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olarak revize ettikleri belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ayrıca, evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle eksik veya yanlış raporlanma, kurumlararası koordinasyon eksikliğinin verilerin farklı olmasına yol açtığı ifade edildi.