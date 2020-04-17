Çin, tekrar başa döndü! 1 günde 1290 yeni ölüm duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü taarfından küresel sorun ilan edilen, ölü ve vaka sayılarının önüne geçilemeyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Kentte uygulanan karantinanı kalkmasıyla Çin can kayıpları sayısını tekrar revize etmek zorunda kaldı. Çünkü, evde ölen ve yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölenler yeni yeni tespit edilmeye başlandı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ayrıca, evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle eksik veya yanlış raporlanma, kurumlararası koordinasyon eksikliğinin verilerin farklı olmasına yol açtığı ifade edildi.