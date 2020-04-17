İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
97725
ALTIN
378.994
DOLAR
6.9435
STERLİN
8.6398
EURO
7.5141

Çin, tekrar başa döndü! 1 günde 1290 yeni ölüm duyurdu

Çin'in Vuhan kentinde karantinanın kaldırılması ve normal hayata dönüş yapılması sonrası tekrar başa dönüldü. Yetkililer tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 1.290 yeni ölüm daha bildirdi ve ülkede ölü sayısının 3 bin 869’a yükseldiği duyuruldu.

17 Nisan 2020 Cuma 11:12
Çin, tekrar başa döndü! 1 günde 1290 yeni ölüm duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü taarfından küresel sorun ilan edilen, ölü ve vaka sayılarının önüne geçilemeyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Kentte uygulanan karantinanı kalkmasıyla Çin can kayıpları sayısını tekrar revize etmek zorunda kaldı. Çünkü, evde ölen ve yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ölenler yeni yeni tespit edilmeye başlandı. 

Vuhan'da yetkililer, bir günde tespit edilen ölü sayısı 1290 olarak duyurmasının ardından kentte son vakalarla birlikte koronavirüs nedeniyle can kaybı sayısının 3 bin 869'a yükseldiği bildirildi. Xinhua ajansından edinilen bilgilere göre de kaynak dpoğrulandı ve Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresinin, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklamış oldukları can kaybı sayılarını 1290 kişi daha eklenerek, yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olarak revize ettikleri belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ayrıca, evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle eksik veya yanlış raporlanma, kurumlararası koordinasyon eksikliğinin verilerin farklı olmasına yol açtığı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
çinKoronavirüsVuhanYeni ölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Angelina Jolie'ye benzemek için Zombiye dönüşmüştü! O'da koronaya yakalandı
Angelina Jolie'ye benzemek için Zombiye dönüşmüştü! O'da koronaya yakalandı
ABD, koronavirüs salgınında bir günde 5 bine yakın ölüm duyurdu!
ABD, koronavirüs salgınında bir günde 5 bine yakın ölüm duyurdu!
Çin'den Suriye'ye dev kargo uçağıyla iki küçük koli yardım şaşkınlık yarattı
Çin'den Suriye'ye dev kargo uçağıyla iki küçük koli yardım şaşkınlık yarattı
Almanya normale dönüyor! korona önlemleri gevşetiliyor
Almanya normale dönüyor! korona önlemleri gevşetiliyor
İngiltere'de huzur evlerinde korkunç iddia
İngiltere'de huzur evlerinde korkunç iddia
Şok iddia! ABD'de zamanında korona'ya karşı Çin'i uyarmış!
Şok iddia! ABD'de zamanında korona'ya karşı Çin'i uyarmış!

Popüler Haberler

Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü uygulaması nedir, başvurusu nasıl yapılır?
Migros 2020 Ramazan paketi koli fiyatları ve içerikleri
2020 İşe iade davası şartları nelerdir? İşe iade davası tazminat hesaplama işlemleri
Fındık fiyatları ne kadar? 17 Nisan Cuma il il güncel fındık fiyatları
Ücretsiz sms onayı alma siteleri ( güvenlik, doğrulama, kayıt, yeni hesap )
Ev hanımlarına maaş bağlanır mı? Ev hanımları hangi şartlarda maaş alabilir?
Ayak kokusu nasıl geçer? Ayak kokusuna iyi gelecek ve önleyecek doğal çözümler
KYK borç sorgulama nasıl yapılır? T.C. Kimlik No ile Kyk yardımları ve borç sorgulama işlemleri
23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? EGM'den iddialara cevap
Okullar ilkokul ve liseler için yaz tatili kaç ay tatil olacak?
Coronavirüs salgının ekonomik etkileri sonrası kredi faiz oranları arttı mı? Salgın sonrası en uygun konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu?
BİM yüksek maaşlı 5000 personel alımı şartları ve kadroları
Yoğurdun içeriği ve sağlığa faydaları nelerdir?
Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli geri ödemesiz kredi şartları ve faiz oranları ne?
Kıvanç Tatlıtuğ Çukur dizisine mi giriyor? Kıvanç Tatlıtuğ, Çukur dizisinde hangi rolde oynayacak?
SGK çağrı merkezi iletişim ve telefon numarası 4A 4B 4C 4D Emeklilik Prim ve bağkur işlemleri danışma numarası
Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak?Hızlı ve Öfkeli 9 vizyona tarihi belli oldu mu?
Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 10 Bin TL 6 ay ödemesiz bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 10 Bin TL temel ihtiyaç destek kredisine aynı aileden 2 kişi başvuru yapabilir mi?
Bekçiler ne kadar aile yardımı alacak? 2020 Bekçi aile yardımı tutarları
Bugün TV’de ne var? 16 Nisan 2020 Çarşamba TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.