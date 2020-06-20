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Çin ve Güney Kore'de 2.dalga paniği!

Vaka sayısını 0'a kadar düşüren Çin ve Güney Kore'de, yeni Covid-19 vakaları görülmeye başlandı. Vaka sayısının yeniden artmasıyla 2.dalga paniği yaşanıyor.

20 Haziran 2020 Cumartesi 18:11
Çin ve Güney Kore'de 2.dalga paniği!
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Koronavirüsün doğduğu yer olan Çin’de 2. Dalga paniği yaşanıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkede son bir günde 27 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi. Komisyonun açıklamasında son 24 saatte bildirilen vakalardan 22’sinin Pekin’de görüldüğü aktarıldı.


Pekin’de salgının yayılmasını önlemek için eğitime ara verilirken, spor ve sanat faaliyetleri de tedbirler amaçlı ertelenmişti. Medyanın odağında yer alan Pekin’deki Şinfadi toptancı gıda pazarı da kapatılmış ve çalışanlar karantina altına alınmıştı.

Güney Kore’de yeni vakalar görüldü

Koronavirüse karşı en başarılı mücadeleyi veren ülkelerden biri olan Güney Kore’de, son 24 saatte 67 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısının 12 bin 373’e yükseldiği ülkede, 280 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede normalleşme sürecinin başlamasıyla yoğunluğu gece kulüpleri ve kiliseye gidenlerden oluşan yeni vakalar görülmüştü. Vaka sayısının yeniden artış göstermesiyle birlikte başkent Seul ve çevre bölgelerinde tedbirler arttırıldı.


Son Güncelleme: 20.06.2020 18:13
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