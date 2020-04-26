Çin, Wuhan'da korona belasından kurtulduğunu duyurdu

Çin dünyaya yapmış olduğu duyuruda korona virüsünün doğduğu kent olan wuhan'da artık korona virüs hastasının bulunmadığını son hastanında hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin Wuhan kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi. Mi Feng, artık korona virüs hastasının bulunmadığı Wuhan’da virüse karşı kazanılan zaferin sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

Wuhan’da 46 bin 452 korona virüs vakası tespit edilmiş, hastalardan 3 bin 869’u hayatını kaybetmişti. Çin genelinde son verilere göre vaka sayısı 82 bin 827 olarak açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 632’ye ulaştı. Ülkede korona virüs tedavisi gören 77 bin 394 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

WUHAN KENTİ KORONANIN DOĞDU ŞEHİR

Dünyayı esir alan ve ülkeleri felç eden korona virüs salgın hastalığı 2019 yılının Aralık Ayında Çin'in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında ilk olarak görülmüştü. 4 ay gibi kısa bir zaman diliminde hemen hemen dünyanın tüm ülkelerine hatta şehirlerine yayılmayı başardı.