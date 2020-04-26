Çin, Wuhan'da korona belasından kurtulduğunu duyurdu

Çin dünyaya yapmış olduğu duyuruda korona virüsünün doğduğu kent olan wuhan'da artık korona virüs hastasının bulunmadığını son hastanında hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin Wuhan kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi. Mi Feng, artık korona virüs hastasının bulunmadığı Wuhan’da virüse karşı kazanılan zaferin sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti.
WUHAN KENTİ KORONANIN DOĞDU ŞEHİR
Dünyayı esir alan ve ülkeleri felç eden korona virüs salgın hastalığı 2019 yılının Aralık Ayında Çin'in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarında ilk olarak görülmüştü. 4 ay gibi kısa bir zaman diliminde hemen hemen dünyanın tüm ülkelerine hatta şehirlerine yayılmayı başardı.