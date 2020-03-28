İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88125
ALTIN
337.848
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0364
EURO
7.1137

Çin yine korkuttu! korona kabusunda sonra iki yeni çeşit virüs daha

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs kabusu son sürat devam ederken , Çin'den ürkütücü yeni bir haber daha geldi.Açıklanan son dakika bilgilerine göre iki yeni korona virüs çeşidi bulundu.

28 Mart 2020 Cumartesi 14:01
Çin yine korkuttu! korona kabusunda sonra iki yeni çeşit virüs daha

Çin'in Wuhay şehrinde türeyen ve dünyayı esir alan korona virüs kabusu sürerken, çin'den bu virüsle ilgili yeni haberler de gelmeye başladı. Yapılan açıklamalara bakılırsa Pangolinlerde, Koronavirüs benzeri iki yeni virüs tespit edilmiş durumda.

COVID-19'un kaynağı olarak, Çin'in Yunnan eyaletindeki bir at nalı yarasa kolonisi gösteriliyordu. Ancak bilim insanları bu açıklamaları tutarsız bulmuş olacak ki, salgının başka hayvanlardan kaynaklandığı konusundaki çalışmalar da hızlı bir şekilde sürdürülüyor. Güçlü bir katalizör haline gelen Koronavirüs salgını, birçok yeraltı pazarını ve çeşitli egzotik et tedarik kanallarını ortadan kaldırmayı başardı. Ancak tüm bu mücadeleye rağmen, COVID-19'un farklı kaynaklarının da mevcut olabileceği düşünülüyordu ve korkulan da oldu.

Önümüzdeki yıllarda büyük salgınlar olabilir

2017 yılında Guangxi gümrüğü tarafından ele geçirilen 18 malay pangolinin donmuş dokularında 6 koronavirüs RNA örneği bulunmuştu. Bir başka pangolin eti partisinde, 2018'den itibaren üç örnek daha bulundu. Son olarak ise 2019'un başında el konulan pangolinlerde COVID-19'a çok benzer virüs izleri tespit edildi. Verilere göre tüm numunelerin genom dizilimlerinin, yüzde 85.5 ila 92.4'ünün COVID-19 ile benzerlik gösterdiği açıklandı. Bu benzerliklerden biri olan ve "taç" olarak adlandırılan sivri uçların görünümünün bile tamamen aynı olduğu belirtiliyor.

Yaşanan bu gelişmenin sürpriz olduğunu söylemek mümkün değil. Zira bilim insanları, COVID-19'un benzersiz olmadığını, gelecekte insanlığı tehdit edecek büyük bir virüs ailesinin üyesi olduğunu belirtmişlerdi. Çin makamlarının ise ileride büyük salgınlara neden olabilecek bu iki yeni tip Koronavirüs'ün potansiyel taşıyıcılarını dikkatlice izlemeleri ve bu yönde sıkı önlemler almaları gerekiyor.

Kaynak: Donanım Haber

Anahtar Kelimeler:
çinKorona Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salgın durmak bilmiyor! Koronavirüsünde can kaybı 28 bine yaklaşıyor
Salgın durmak bilmiyor! Koronavirüsünde can kaybı 28 bine yaklaşıyor
İtalya şokta! 46 doktor hayatını kaybetti
İtalya şokta! 46 doktor hayatını kaybetti
Kraliçe Elizabeth'de koronavirüsü testi pozitif mi çıktı? Buckingham Sarayı açıkladı!
Kraliçe Elizabeth'de koronavirüsü testi pozitif mi çıktı? Buckingham Sarayı açıkladı!
ABD korona virüs ile mücadele de umudu yabancı doktor da arıyor
ABD korona virüs ile mücadele de umudu yabancı doktor da arıyor
KKTC, 15 yerleşim yerinde 7 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti
KKTC, 15 yerleşim yerinde 7 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, yeni tip koronavirüse yakalandı
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, yeni tip koronavirüse yakalandı

Popüler Haberler

Halkbank Esnaf ve Sanatkarlar destek paketi ile 25 Bin TL 36 ay vadeli kredi kampanyası
POMEM sözlü mülakat 26. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu'dan açıklama
Cezaevi görüşleri ne zaman başlayacak? Koronavirüsü cezaevleri tedbirleri kapsamında görüşler ertelendi!
Coca Cola, Fanta, Yedigün ve Sprite kutu kola ile bedava internet
EBA TV Canlı sınıf oluşturma nedir? Canlı sınıf uygulaması nasıl olacak?
Hizmetçiler dizisi 28 Mart cumartesi yeni bölüm neden yok? Hizmetçiler neden yayınlanmadı, var mı yok mu?
Hangi iller yurt içi uçuşlara açık olacak? Yurt içi uçuşların devam ettiği ve yasaklandığı iller
8 ve 12. Sınıflara EBA canlı sınıf nasıl oluşturulur? Öğrenci canlı sınıf girişi nasıl yapılacak?
E Devlet soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? Alt üst soy bilgisi sorgulama işlemleri
Pegasus uçak bilet iade işlemleri nasıl yapılacak? Pegasus uçuşları neden iptal oldu?
MEB 2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Corona virüsü paradan ve ayakkabıdan bulaşır mı?
Emekliye intibak düzenlemesi ne durumda? Emekli intibak zammı ne zaman gelecek?
Sokağa çıkma yasağı ihlal cezası ne kadardır? Cezası var mı? Sokağa çıkma cezasını kim uygular?
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 12 Mart EYS konukları açıklandı!
Zümrüdüanka Niyazi Çavuş kimdir? Gerçek adı nedir? Korkmaz Arslan hakkında bilgiler
Seyahat izin belgesi nedir? Seyahat izin belgesi nasıl, nereden alınabilir?
GSS borç sorgulama nasıl yapılır? GSS borç itirazı af ve sildirme işlemleri
Adil Karaismailoğlu kimdir?, Aslen nerelidir, kaç yaşındadır, kimdir? Yeni Ulaştırma Bakanı olarak atanan Adil Karaismailoğlu hakkında bilgiler
Şehir dışı seyehat izni valilikten nasıl alınır? Nereye başvurmak lazım?
Özel araçla şehirler arası seyahat kısıtlandı mı, serbest mi? Şehirler arası seyahat izni kapsamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.