Çin'de bir kent daha karantina altında! 17 kişinin ölümüne sebep olan virüs yayılmaya devam ediyor

Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen ve ölüme yol açan virüs ilk defa Aralık ayında belirlenmişti. Virüsün adı 2019-Nvoc olarak tanımlanırken, salgın haline geleceği öngörülen virüs sebebiyle Vuhan kenti karantina altına alınmıştı. Vuhan'da yayılan virüsün bugün itibariyle 17 kişinin ölümüne yol açtığı bilgisi paylaşılırken, yayılmaya da devam ettiği ifade edildi.

2020 itibarıyla insandan insana kolayca bulaşabildiği öğrenilen virüsün adı gizemli Çin virüsü olarak konulurken, virüsün kısa süre içerisinde Güney Kore, Japonya, Tayvan, Tayland ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de görüldüğü öğrenildi. Güncel verilere göre virüsün 600 kişiyi etkilediği öngörülüyor.