Çin'de Corona virüse yakalanan 103 yaşındaki kadın hastalığı yendi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün çıkış adresi Çin’in Wuhan kentinde 103 yaşındaki bir kadın virüse yakalandıktan 6 gün sonra sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Daha önce 101 yaşındaki bir hastanın virüsü yenip iyileşmesinden sonra şimdilerde 103 yaşındaki bir kadın iyileşerek virüsten iyileşen en yaşlı insan unvanına sahip oldu.

Durumu kritikti

Dünya çapına yayılan koronavirüs salgının çıkış noktası olarak bilinen Çin’in Wuhan kentinde 103 yaşındaki Zhang Guangfen ismindeki kadın, 6 günlük tedavi sonrasında taburcu edildi.

1 Mart günü hastaneye kaldırılan Zhang, hastaneye kaldırıldığında durumu çok kritikti ve zar zor iletişim kurabilmekteydi.