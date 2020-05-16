Çin'de maskeyle spor yapan adamın akciğeri patladı

Koronavirüsün ortaya çıktığı kent Vuhan’da, hayret verici bir olay meydana geldi. Yüzünde maske varken 3 kilometre boyunca koşan 26 yaşındaki bir kişinin akciğeri patladı.

Kalbi vücudunun sağ tarafına doğru hareket etti

26 yaşındaki genç adam, nefes darlığı şikayetiyle Vuhan Merkez Hastanesine kaldırılarak acil ameliyata alındı. Tedaviye başlayan doktorlar, adamın sol akciğerinin yüzde 90 daralarak patlama noktasına geldiği ve bu nedenle kalbinin vücudunun sağ tarafına doğru hareket ettiğini açıkladı.

Vuhan Merkez Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Chen Baojun, genç adamın vücut yapısı nedeniyle akciğerde hava kaçağı olarak bilinen pnömotoraks’a karşı duyarlı olduğunu ve tüm bunların koşarken maske taktığı için meydana geldiğini ifade etti.

Çin’de daha önce beden eğitimi dersinde maske takarak spor yapan 2 öğrenci de aynı nedenle hayatını kaybetmişti.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 02:24