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Çin’in Vuhan kenti salgını yeniyor! 24 saate sadece 1 vaka tespit edildi!

Korona-virüsünün doğduğu şehir olarak bilinen Çin'in vuhan kenti salgını yeniyor.Son 24 saatte sadece 1 yeni hasta tespit edildi , ülke genelinde ise hasta sayısı son 1 gün içinde 21 kişi arttı.

17 Mart 2020 Salı 12:57
Çin’in Vuhan kenti salgını yeniyor! 24 saate sadece 1 vaka tespit edildi!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte ülke genelinde 1'i Vuhan kentinde olmak üzere 21 yeni vaka tespit edildiği, 45 kişinin ise koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alındığını açıkladı.

Açıklamada 12'si Vuhan kentinin bulunduğu Hubey, 1'i Şaanşi eyaletinde olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülkede toplam vaka sayısının 80 bin 881'e, can kaybı sayısının ise 3 bin 226'ya çıktığı vurgulanan açıklamada, 68 bin 679 hastanın ise taburcu edildiği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde yeni vaka sayısının bire kadar düşmesi, salgının kontrol altına alınması çabalarının büyük ölçüde başarıya ulaştığı anlamına geliyor. 

Dünyadaki vaka sayısı Çin'i geçti

Yeni tip koronavirüs ilk kez 12 Aralık 2019’da Vuhan'da Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nı ziyaret eden kişilerde görülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada, Çin dışında 83 binden fazla vaka tespit edildiğini ve Çin dışındaki vaka sayısının Çin'deki vaka sayısını aştığını doğrulamıştı.

Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek yaklaşık 8 bin  kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme: 17.03.2020 13:04
Anahtar Kelimeler:
çinKoronavirüsVuhan
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