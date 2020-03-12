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Çinli bilim adamı iddia etti! İşte korona-virüs'ün biteceği tarih

2003 yılında aynı şekilde Çin'de türeyen sars virüsünü keşfeden Çinli bilim adamı bu sefer korona -virüs'ün biteceği tarihi açıkladı. Çinli bilim adamının tespitine göre korona-virüs'ü haziran ayı gibi etkisini yitirecek.

12 Mart 2020 Perşembe 14:00
Çinli bilim adamı iddia etti! İşte korona-virüs'ün biteceği tarih

Tüm ülkelerde önlenemez bir şekilde yayılan ve DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edilen korona-virüs'ün ne zaman etkisini yitireceği merak konusu. Virüs ile ilgili olarak ilaç ve aşı çalışmalarıda devam ederken henüz korona-virüs için  bir ilaç veya aşı keşfedilmiş değil.

Diğer yandan 2003 yılında aynı şekilde Çin'de türeyen sars virüsünü keşfeden Çinli bilim adamı bu sefer korona -virüs'ün biteceği tarih ile ilgili açıklama yapması heyecan yarattı.

Çinli bilim adamına göre ;

SALGIN HAZİRAN'DA BİTECEK

SARS'ı şefeden 83 yaşındaki Çinli salgın uzmanı Zhong Nanshan, pandemi ilan edilen corona virüs salgının Haziran ayı itibariyle ortadan kalkacağını umduğunu bildirdi. Nanshan, hastaların tedaviden sonra yeniden corona virüse yakalnma risklerinin düşük olduğunu sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 12.03.2020 14:10
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