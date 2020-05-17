Çinli doktor:Salgınının yayılmasından Vuhan kent yönetimi sorumlu

Dünya'yı esir alan koronavirüs ile mücadele sürerken diğer yandan da hastalığı dünyaya musallat eden kim? suçlamalar devam ediyor.Konuyla ilgili bir çarpıcı açıklamada Çin hükümetinin koronavirüsle mücadeledeki başdanışmanı Prof. Dr. Zhong Nanshan'dan geldi.

CNN'e konuşan çinli profesör Koronavirüs salgınının yayılmasına geç tepki verilmiş olmasından Vuhan kent yönetimini sorumlu tuttu.

Çinli doktor yaptığı açıklamada yerel bürokratların son ana kadar koronavirüsün insandan insana bulaştığını açıklama arzusunda olmadıklarını söyledi.

'PEKİN'İN BU BİLGİYİ GİZLEMESİNİN ANLAMI YOK'

Zhong, ‘Enfeksiyonun hızla yayılması nasıl önlenebilirdi' sorusuna, “Tüm yerel yetkililerin açık olması gerekiyordu” yanıtını verdi. Çinli doktor, Pekin'in bu bilgiyi dünyadan gizlemesinin hiçbir anlamı olmadığını vurguladı.

Merkezi yönetimin hastalık ile ilgili objektif bilgilere ulaşır ulaşmaz Vuhan'ın karantinaya alındığını da hatırlatan uzman, virüsün nereden gelmiş olabileceği yönündeki soruyu ise, “Şu anda kesin çıkarım yapmak zor, fakat bana göre hayvanlar aleminden geldi” diye cevapladı.

TRUMP: TÜM İLİŞKİLERİ KESEBİLİRDİK

Yeni tip koronavirüsten 'Çinli' diye söz edip çıkmasından ve yayılmasından Çin'i sorumlu tutan ve Pekin'e bedel ödetme tehditleri savuran ABD Başkanı Donald Trump, geçen perşembe Fox Business'e verdiği mülakatta Çin'den büyük hayal kırıklığına uğradığını belirterek, “Yapabileceğimiz çok şey var. Birçok adım atabilirdik. Tüm ilişkiyi kesebilirdik” değerlendirmesinde bulunmuştu.