Çinli muhabirin sorusuna kızan Trump, kürsüyü terk etti!

Yeni tip koronavirüsünde en fazla kayıplar veren salgının merkezi olarak ilan edilen ABD'de Başkan Donald Trump'ın, Beyaz Saray'ın bahçesinde virüs salgını ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Fakat toplabtıda kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Dünya gündemine bomba gibi düşen basın toplantısında CBS News’ün Beyaz Saray muhabiri Weijia Jiang’ın yönelttiği, “ABD ölüm sayılarını ve korona verilerini neden bir yarışma gibi kullanıyor üstelik insanlar ölürken” sorusuna Trump'ın yanıtı çok sert oldu.

Başkan Trump, basın mensubunun sorduğu soru karşılığında "Bunu Çin'e sorun" dedi ve hiçbir şey demeden toplantıyı bitirmek istediğini söyledi. Trump'ın atıştığı muhabirin Asya asıllı olması, "ABD Başkanı ırkçılık yaptı" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

CNN’in Beyaz Saray muhabiri Kaitlan Collins ile konuşan Trump’ın sözünü Jiang keserek, “Efendim neden bana öyle bir şey dediniz” diye bir soru sordu ve Trump da, “Ben bunu sana söylüyorum fakat bunu özellikle herhangi birine söylemiyorum. Bunu uygunsuz soru soranlara söylüyorum” yanıtını verdi.

Çin'in aşı çalışmalarına ilişkin bazı verileride hackleme yoluyla çalmaya çalıştığı iddialarına değinen Trump, "Çin'den memnun değilim, virüsü, çıktığı yerde durdurmalılardı. Şimdi bana hacklenmeden bahsediyorsunuz. Ortada yeni bir şey mi var?" diye konuştu.

