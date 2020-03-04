Corona virüsü nedeni ile tüm okullar ve üniversitelerde eğitime ara!

Koronavirüs nedeniyle İtalya’da bazı okullar ve yüksek öğretim kurumları 15 Mart’a kadar ara verme kararı aldı. Koronavirüs tehlikesi ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Koronavirüsten en fazla etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya’da pek çok organizasyon ertelenirken, bir erteleme kararı da okullar için geldi.

İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina okulların 15 Mart’a kadar tatil edildiğini duyurdu. İtalya’da şu ana dek 2706 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi. Hastalardan 107 kişi hayatını kaybederken 276 kişinin de iyileştiği açıklandı.

İtalya’da devlet tarafından halka bir duyuru yapıldı. Duyuruda vatandaşların koronavirüsüne karşı dikkat etmesi vurgulandı. İtalyan hükümeti tarafından yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

-Diğer insanlardan en az bir metre mesafeyi koruyun

-Öpücükler, sarılmalar veya el sıkışmalar olmadan uzaktan selamlaşın.

-Kalabalık yerlerden kaçının, sadece biraz ateşiniz olsa bile dışarı çıkmayın

- 75 veya 65 yaşın üzerindeyseniz ama sağlığınız iyi değilse evde kalın

- Lombardiya, Veneto ve Emilia-Romagna için alınan tedbirler, ülke genelinde bir ay boyunca uygulanacak.

-Bu nedenle, tüm spor müsabakaları, dolayısıyla şampiyona maçlarının "kapalı kapılar ardında" oynanacak.

-Halk toplantıları, konferanslar ve kongreler daha ileri bir tarihe ertelenecek.

-Acil servislere insanların eşlik etmesi yasaklanıyor ve özel kliniklere ve hastanelere erişim sınırlı olacak.