Corona Virüsü nedeniyle Çin’den hayvan ve hayvansal ürün ithalatı geçici süreyle durduruldu!

Çin’i etkisi altına alan ve pek çok kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü yüzünden diğer ülkeler de oldukça tedirgin durumdalar. En son olarak elde edilen verilere göre 562 kişinin ölmesine neden olan Corona virüsü 20.000 kişiyi etkiledi. Bundan dolayı bazı ülkelere Çinli vatandaşların girişleri yasaklanmış durumda. Türkiye de Çin’de kendini gösteren Corona virüsüne karşı önlemler alan ülkeler arasında yer alıyor.

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Çin’den gelen her türlü hayvan ve hayvansal gıdanın ithalatının geçici bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Son derece tehlikeli olan bu virüse karşı her türlü önlemin alınması gerektiğini ifade eden Bakan Koca şu ifadeleri kullandı;

"Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğine resmi yazı göndererek Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdik."