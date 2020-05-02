Corona virüsünde dünyada son durum ne? 2 Mayıs 2020 Cumartesi Korona virüs covid19 ölen sayısı ve vaka sayısı ile dünya'da son durum

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı binlerce insan öldü. Tüm ülkeler gün gün vaka ve ölüm sayılarını dünya kamuoyuyla paylaşmaya devam ederken dünyadaki son durum merak ediliyor. 2 Mayıs Cumartesi 2020 dünyada koronavirüste son durum ne? Türkiye’de vaka ve ölüm sayısı kaç? Amerika’da vaka ve ölüm sayısı kaç? İspanya, İtalya ve Almanya’da son vaka ve ölüm sayıları kaça çıktı? İngiltere’deki vaka ve ölüm sayısı kaçtır? Rusya’da son durum ne? İşte tüm dünya genelinde koronavirüs son durum…

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle tüm ülkeler sıkı önlemler aldı. İnsanlar koronavirüste dünyada son durum ne sorusunun cevabını araştırıyor. Koronavirüs ile ilgili tüm güncel verileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2 Mayıs Cumartesi 2020 dünyada koronavirüste son durum ne? Türkiye’de vaka ve ölüm sayısı kaç? Amerika’da vaka ve ölüm sayısı kaç? İspanya, İtalya ve Almanya’da son vaka ve ölüm sayıları kaça çıktı? İngiltere’deki vaka ve ölüm sayısı kaçtır? Rusya’da son durum ne? Son 24 saatte dünya genelinde vaka ve ölüm sayısı kaç? Koronavirüs ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini anlık olarak bu haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

2 Mayıs 2020 Cumartesi Dünya Genelinde Koronavirüs Durumu

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sürecin en başından 2 Mayıs 2020 Cumartesi tarihine kadar toplam koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 442 bin 641 olarak belirlenmiştir. Yani şimdiye kadar koronavirüsten dolayı enfekte olan insan sayısı 3.5 milyona yaklaşmıştır. Bu sayı gün gün, saat saat güncellenmektedir. Gün olarak ortalamaya vuracak olursak dünya genelinde her gün koronavirüsten dolayı 242 bin 190 insan hayatını kaybetmiştir. Yani dünya genelinde virüse yakalananların %7,05’i maalesef yaşamını yitirmiştir. Diğer bir istatistik ise her 10 bin vakadan 705’i yaşamını yitirmiş oldu. Tüm dünya genelinde virüsten en çok etkilenen ülkeler sırasıyla ABD, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Türkiye, Rusya, İran, Brezilya ve Çin oldu. En fazla ölen insan sayısı da yine bu ülkelerde yaşandı. Vaka sayısına oranlar ölümün en yüksek olduğu ülkeler de sırasıyla Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İsveç oldu. Türkiye, Rusya ve Almanya’da ise bu oran düşük seyretmektedir. İlk defa Amerika’da vaka sayısı 1 milyon sayısını aştı. Günlük ölüm istatistiklerinde de en yüksek ölüm oranı yine Amerika’da yaşandı.

Amerika’da Koronavirüs Vaka ve Ölüm Sayısı

Amerika, dünya genelinde koronavirüsten en çok etkilenen devlet olmuştur. Amerika’da vaka sayısı İspanya ve İtalya’nın 5 katıdır. Amerika’da günlük vaka sayısı 30 bin kişiyi aşmaktadır. Amerika’da son güncel vaka sayısı 1 milyon 137 bin 144 kişi oldu. Koronavirüsten dolayı ölenlerin sayısı ise 66 bin 261 olarak bildirildi. Dün itibariyle Amerika’da ölen kişi sayısı 1.897 kişi oldu. Bugün ölenlerin sayısı ise şu an için 518 olarak kaydedildi.

Türkiye’de Koronavirüs Vaka ve Ölüm Sayısı

Ülkemizde son ve güncel koronavirüs istatistikleri her gün saat 19:00 ile 20:00 arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmaktadır. İlk vakadan bugüne kadar ülkemizde koronavirüs vaka sayısı 124 bin 375 olarak açıklandı. İlk vakadan bugüne kadar ülkemizde koronavirüsten dolayı ölenlerin sayısı 3.336 olarak açıklandı. Dünya geneline bakacak olursak ülkemiz virüsten dolayı ölüm oranlarının en düşük seyrettiği ülkelerin başında gelmektedir. Avrupa ülkelerinde ölüm oranları %10’un üstüne çıkarken ülkemizde sadece %2,68 olarak belirlendi. Ülkemizde koronavirüs pik noktasına ulaşarak etkisini kaybetmeye başlamıştır. Bu durumu başta sağlık çalışanlarımıza ve yöneticilerimize olmak üzere bilinçli halkımıza borçluyuz.

Ülkemizde virüsün pik noktasına ulaştığı gün 23 Nisan 2020 tarihi oldu. 23 Nisan’da aktif vaka sayısının en yüksek seviyeyi görmesinin ardından vaka sayılarında sürekli bir düşüş yaşanmaya başladı. 23 Nisan’da toplam vaka sayımız 80 bin 808 iken, o tarihten itibaren kademeli bir şekilde azalarak 62 bin 780 seviyelerine kadar düştü. Ülkemizde artık virüsün etkisi kırılmaya ve azalma dönemine geçtiğini belirtmek isteriz.

İspanya’da Koronavirüs Vaka ve Ölüm Sayısı

Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülke İspanya oldu. Şimdiye kadar açıklanan toplam vaka sayısı 245 bin 567 olarak kayıtlara geçti. Avrupa’da koronavirüsten dolayı en çok insan ölümünün yaşandığı ikinci ülke 25 bin 100 ile İspanya oldu. İspanya’dan bugün gelen ölüm sayısı ise 276 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısında düşüşe geçen İspanya’da bugünkü vaka sayısı 2.579 olarak açıklandı.

İtalya’da Koronavirüs Vaka ve Ölüm Sayısı

İngiltere’de Koronavirüs Vaka ve Ölüm Sayısı

2 Nisan 2020 Cumartesi tarihi itibariyle İtalya’da toplam vaka sayısı 209 bin 328 oldu. İtalya, 28 bin 710 ölüm sayısıyla Avrupa’da birinci sırada yer almaktadır. Son 24 saat içerisinde koronavirüsten ölen insan sayısı ise 474 olarak açıklandı. Virüs İtalya’da da pik seviyesini gördü.

Avrupa’da son iki hafta baz alındığında en çok vaka sayısına sahip devlet Birleşik Krallık oldu. İngiltere’den açıklanan son vaka sayısı 182 bin 260 olarak bildirildi. Ölen sayısı ise 28 bin 131 kişiye yükseldi. Durumun en başından beri virüsü ciddiye almayan İngiliz yöneticileri maalesef bugün bunun acısını yaşamaktadır. Son 24 saat içerisinde İngiltere’de ölen insan sayısı ise 621 oldu.

Fransa’da Koronavirüs Vaka ve Ölüm Sayısı

Bugün itibariyle Fransa’da toplam vaka sayısı 167 bin 346 kişi olarak açıklandı. Son 24 saatte 168 yeni vaka bildirildi. Toplam ölen kişi sayısı ise 24 bin 594 olarak açıklandı. Dün gün içerisinde Fransa’da toplamda 218 kişi virüsten dolayı yaşamını yitirdi. Fransa’da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Almanya’da Koronavirüs Vaka ve Ölüm Sayısı

Almanya’da şimdiye kadar 164 bin 346 kişide koronavirüs görüldü. Bu kişilerin 6 bin 736 kadarı yaşamını yitirdi. Sürecin en başından beri en çok test yapan ve en çok hasta tedavi eden ülke Almanya oldu. Almanya’da virüse yakalandıktan sonra tedavi edilen kişi sayısı 126 bin 900 kişi oldu.

Rusya’da Koronavirüs Vaka ve Ölüm Sayısı

Sürecin başlarında az vaka bildiren Rusya, bugünlerde virüsten en çok başı derde giren ülke oldu. Son günlerde vaka sayıları oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Rusya’da toplam vaka sayısı 124 bin 54 kişi olarak bildirildi. Rusya, dünya genelinde en çok vaka bildiren 8. Ülke konumunda yer alıyor. Rusya’da şimdiye kadar toplamda 1.222 kişi yaşamını yitirdi. Rusya’da vaka sayısı çok olsa da ölüm oranı düşük seyrediyor.

Diğer Ülkelerdeki Vaka ve Ölüm Sayıları

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs birçok can aldı. Tüm ülkeler bu salgından olumsuz etkilendi. Sizler için aşağıda hazırladığımız tabloda koronavirüsten en çok etkilenen 30 ülkenin ölüm ve vaka sayılarının istatistiklerini paylaştık. Tabloya bakara 2 Mayıs 2020 Cumartesi gününe ait dünya genelindeki ölüm ve vaka sayılarını öğrenebilirsiniz.

TABLO

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