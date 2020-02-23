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Coronavirüs sonrası okullar tatil edildi!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde tespit edilen ve binlerce can olan korona virüs geçtiğimiz gün İran'da da tespit edildi ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi. Bunun üzerine çeşitli önlemler almaya başlayan İran'da, korona virüs sonrası okullar tatil edildi.

23 Şubat 2020 Pazar 17:35
Coronavirüs sonrası okullar tatil edildi!

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce can olan korona virüsü tüm dünyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz gün İran’da da tespit edilen virüs için kırmızı alarma basıldı.  

Virüsün Yayılmasını Engellemek İçin Eğitime Ara Verildi

İran’da 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü sebebi ile ilk okul, orta okul, lise, üniversite ve dini eğitim veren kurumlarda eğitime ara verildi. Korona virüsünün tespit edilmesinin ardından ülke genelinde birçok önlem alınmaya başlandı. İlk olarak virüsünün çabuk yayılabileceği yerlerden biri olan okulların tatil edilmesi ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Tahran, Kum, Erdebil, Elburz, Merkezi, Hemedan, Kazvin ve Gilan eyalet yönetimlerinde virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler ve dini eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi. İran’da bulunan bazı okullar 1 gün bazı okullar 2 ve bazı okullar ise 1 hafta tatil edildi. Bu tatillerin ise gereken durumlarda uzatılabileceği bildirildi. Eğitime ara verilmesinin yanı sıra ülke genelinde düzenlenecek olan tüm sanatsal faaliyetlerin ve maçların 10 gün ertelendiği de kamuoyuna duyuruldu.

Son Güncelleme: 23.02.2020 17:35
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