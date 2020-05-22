Disiplin cezası alan bikinili hemşireye modellik teklifi

Rusya'da koronavirüs tedavisi yapan bir hastanede koruyucu kıyafetinin altına giydiği bikinisiyle görüntülenen ve disiplin cezası alan hemşireye destek mesajları yağarken, Rus bir iç çamaşırı firmasından modellik teklifi yapıldı.

Disiplin cezası alan bikinili hemşireye modellik teklifi
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usya'da bir hastanede görevli olan ve koronavirüs hastalarını bikinisinin üzerine giydiği koruyucu önlük ile tedavi ederken görüntülenen hemşire br taraftan disiplin cezasıyla bir taraftan da gelen modellik teklifleriyle uğraşıyor. 

Disiplin cezası alan bikinili hemşireye modellik teklifi

23 yaşında ve isminin de Nadya olduğu öğrenilen Rus hemşire havanın çok sıcak olması nedeniyle bikinisinin üzerine sadece şeffaf bir önlük giymiş ve hastalarını bu şekilde muayene etmişti. Hastalarının ve kendisinin sağlığını riske atması öngörülerek uyarı cezası alan hemşire hakkında doktorlar, sağlık çalışanları ve siyasetçilerden disiplin cezasının kaldırılması yönünde çok fazla destek yağdı. Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları Tula Bölgesel Klinik Hastanesi’nde, koronavirüs salgınında kullanılacak olan koruyucu kıyafetin altına giyilecek ekipman eksikliği yaşadıklarını belirttiler.

Komsomolskaya Pravda ajansına konuşan hemşire Nadya'nın arkaşadşlarından biri ”Şu an büyük bir baskı altında. Şoke olmuş durumda ve işini tamamen kaybetmekten korkuyor” dediği ifade edildi. 

Disiplin cezası alan bikinili hemşireye modellik teklifi

Diğer taraftan; Rus bir iç çamaşırı markası hemşireye modellik teklif ettiği öğrenildi. Daily Mail'in haberine göre, Miss X kadın iç çamaşırı markasının yöneticisi Anastasia Yakusheva, “Tula’daki hastanede çalışan hemşirenin markamızın modeli olmasını istiyoruz” denildi. 

Disiplin cezası alan bikinili hemşireye modellik teklifi

Ayrıca, hastanede tedavi görenhastaların koğuşlarda çalışanların fotoğraflarını çekmesini önlemek için bir kampanya da başlatıldı. Şeffaf bir koruyucu kıyafetin altına yalnızca bikini giydiği görülen ve sosyal medyada viral haline gelen hemşienimn fotoğrafını erkeklerin bulunduğu koğuşta bir Kovid-19 hastası tarafından çekildiği ve bunun mutlaka önüne geçilmesi gerektiği belirtildi. 
 


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