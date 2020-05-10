Dışişleri Bakanlığı darbeci Hafter'e gözdağı verdi

Dışişleri Bakanlığı; Libya’nın doğusunda bulunan silahlı güçlerin başındaki darbeci yönetim Halife Hafter’in saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda; Hafter’e bağlı bulunan milis güçlerinin Trablus’taki sivil ve sivil altyapılara saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü belirtilirken, topçu ateşiyle birlikte 100’den fazla roketli saldırı düzenlediğine yer verildi.
Hafter’in saldırıları sürüyor
Hafter’e bağlı silahlı güçlerin 80’den fazla roketle düzenlemiş olduğu saldırıların sonucunda 6 sivil yaşamını yitirdi. Libya ordusunun karşısındaki son dönemdeyse üst üste kayıplar vermekte olan Hafter’in Mayıs ayının ilk haftasında Trablus’ta sivil yerleşim noktalarına gerçekleştirmiş olduğu saldırıların sonucunda 15 sivil hayatını kaybetmiş ve 30’dan fazla sivil de yaralanmıştı.Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:16