Dışişleri Bakanlığı darbeci Hafter'e gözdağı verdi

Dışişleri Bakanlığı; Libya’nın doğusunda bulunan silahlı güçlerin başındaki darbeci yönetim Halife Hafter’in saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda; Hafter’e bağlı bulunan milis güçlerinin Trablus’taki sivil ve sivil altyapılara saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü belirtilirken, topçu ateşiyle birlikte 100’den fazla roketli saldırı düzenlediğine yer verildi.

Hafter’in saldırıları sürüyor

Türkiye Trablus Büyükelçiliği diplomatik misyonun, Mitiga Havalimanı’nda kalkışa hazırlanmakta olan sivil uçaklar ve sivil altyapıların hedef noktasında alındığı ve sivillerin yaşamını yitirdiği ve yaralandığına vurgu yapılırken; Libya’daki temsilcilikler ve çıkarların hedef alınması durumunda Hafter unsurlarının meşru hedef olup telakki edileceği vurgulandı.

Hafter’e bağlı silahlı güçlerin 80’den fazla roketle düzenlemiş olduğu saldırıların sonucunda 6 sivil yaşamını yitirdi. Libya ordusunun karşısındaki son dönemdeyse üst üste kayıplar vermekte olan Hafter’in Mayıs ayının ilk haftasında Trablus’ta sivil yerleşim noktalarına gerçekleştirmiş olduğu saldırıların sonucunda 15 sivil hayatını kaybetmiş ve 30’dan fazla sivil de yaralanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:16