DSÖ, 4 bölgeyi işaret ederek salgının bitme konusunda uyardı!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çok fazla can kayıpları veren ülkeler alınan tedbirleri son vakalar göz önünde bulundurularak bir nebze de olsa gevşetme kararı veriyorlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'den ise salgın süreci ile ilgili endişe verici bir açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ise bazı Asya ülkelerinde vakaların artış sayılarından endişe duyduklarını belirterek, "Salgın bitme noktasından çok uzak." diye konuştu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, Kovid-19'un dünya genelinde çok fazla insanın ölümüne yol açtığını söyledi ve "DSÖ, salgının diğer sağlık hizmetleri ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyor. Çocuklar, Kovid-19'un neden olduğu şiddetli hastalık ve ölümlerde daha az risk altında ama aşı ile önlenebilir diğer hastalıkların yüksek riski altında olabilirler." dedi.

Kovid-19 salgınında Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde vaka sayılarının arttığı ve bundan da endişe duydıklarını belirterek konuşmasında 'Salgın bitme noktasından çok uzak.' ifadesini kullanan Ghebreyesus, “Önümüzde uzun bir yol ve yapılacak çok iş var” diye konuştu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus konuşmaında ayrıca, salgın nedeniyle ülke sınırlarının kapatılması gibi alınan önlemlerin, sıtma başta olmak üzere diğer hastalıkların tedavilerinde aksamalara neden olduğunu ve özellikle Afrika’da sıtma vakalarında daha fazla bir artık beklediklerini kaydetti.

kovid-19’un tüm dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olduğunun altını çizen Ghebreyesus, “DSÖ, salgının diğer sağlık hizmetleri ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyor. Çocuklar, Kovid-19’un neden olduğu şiddetli hastalık ve ölümlerde daha az risk altında ama aşı ile önlenebilir diğer hastalıkların yüksek riski altında olabilirler” diyerek 30 Ocak'ta "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan ettiklerinive bu dönemde Çin dışında sadece 82 vaka görüldüğünü, bunların 10'un Avrupa'da olduğunu hatırlattı.

Ghebreyesus, alınan "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" kararıyla ilgili, “Temel sebep Çin’de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar” ifadesini kullanmış ve, Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamak için hiçbir gerekçe olmadığını daha önce yaptığı bir açıklamada savunmuştu.