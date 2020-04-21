DSÖ'den korona laboratuvarda üretildiği iddialarına açıklama

Dünya bir yandan korona virüs salgın hastalığı ile mücadel ederken diğer yandan da Çin'de ortaya çıkan bu hastalığın kaynağı nedir ? araştırmaları ve iddiaları devam ediyor.Bazı ülkeler korona virüs salgın hastalığının laboratuvarda ortamında üretildiğini iddia etmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, salgınla ilgili ilk açıklamasında Çin yönetiminin salgınla mücadelesini övmüştü. Ancak salgın ABD'de hızla yayılmaya başlayınca ve ekonomide ciddi hasarlar ortaya çıkınca, Trump Mart ayı ortasında ağız değiştirerek Kovid-19'u "Çin virüsü" olarak nitelemeye başladı.

Amerikan medyası, Vuhan'daki laboratuvarda gerekli önlemlerin alınmadığını ve buradan muhtemel bir salgının ortaya çıkabileceğine dair ABD Dışişleri Bakanlığına Ocak ayında bir istihbarat geldiği bilgisini sızdırdı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da o istihbarat bilgisiyle ilgili yaptığı açıklamada, bunların virüsün laboratuvardan yayıldığında dair doğrudan kanıt olmadığını ancak dikkate alınması gerektiğini belirtti. Bu tartışmalar alevlenirken Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) bu işin içine katarak, Çin'in DSÖ üzerinden dünyayı yanılttığını ve ülkesinin örgüte sağladığı bütçeyi keseceğini duyurdu.