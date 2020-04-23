DSÖ'den Türkiye için sevindiren haber! Vaka sayıları dengelendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölümü bugün bir toplantı düzenleyerek Kovid-19 salgını hakkında son değerlendirmelerini yaptılar. Toplantının ardından basına yapılan açıklamada ise Türkiye'deki koronavirüs salgınının süreci hakkında sevindirici bir açıklama yapıldı. Açıklamada, virüs salgınının Türkiye'deki durumu konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vaka sayılarının da dengelendiğinin görüldüğü şfade edildi.

WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, basına yaptığı konuşma sırasında bir basın mensubunun sorusu üzerine Türkiye'de koronaVirüsü salgınının durumuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz. "Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz."