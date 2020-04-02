DSÖ Genel Direktöründen koronavirüs için kritik açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınının önümüzdeki bir kaç gün içerisinde korkutucu rakamlara ulaşağı bildirildi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgını ile ilgili "Gelecek birkaç gün içinde 1 milyon vaka sayısına ve 50 bin ölü sayısına ulaşacağız." İfadelerini kullanırken salgının dünya çapında bu kadar hızlı bir şekilde yayılmasından kaynaklı endişe duyduğunu söyledi.

Ghebreyesus açıklamasında ayrıca tüm dünyanın ilk kez şekilde yeni tip corona virüsü pandemisi ile karşı karşıya olduğunu kaydederken, Çin'de ortaya çıkan bu virüsün ortaya çıkmasından bugüne tam 4 ayın geride kaldığını söyledi ve koronavirüsünü "meçhul ve tehlikeli" olarak tanımladı.

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, karamsar bir tablo çizerek "Bu, hala çok yeni bir virüs ve her geçen gün öğrenmeye devam ediyoruz. Pandemi evrim geçirdikçe yeni bulgular ortaya çıkıyor ve bizim tavsiyelerimiz de gelişiyor." diye konuştu.

TIBBİ MASKE KULLANIN!

Dünya genelinde virüsten korunmak için devam eden kullanılmalı veya kullanılmamalı yönünde ortaya çıkan tartışmalarına da değinen Ghebreyesus, "Toplumlar düzeyinde maske kullanımı hakkında devam eden bir tartışma var. DSÖ, hastalar ve onlara bakan kişilerin tıbbi maske kullanmasını önermektedir. Bu durumlarda maskeler yalnızca diğer koruyucu önlemlerle birleştirildiğinde etkilidir." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Kovid-19 virüsü salgınında görülen vakaların Afrika ve Güney Amerika'da nispeten daha az görülmesi hakkında da görüşlerini sunarak virüsün bu ülkelerde ciddi sosyal, ekonomik ve politik sonuçlar doğurabileceğinin farkında olduklarını ve ayrıca, gelişmekte olan pek çok ülkenin halkının ihtiyaçlarını karşılaması ve ekonomik çöküşlerinin önlenebilmesi için borçlarının hafifletilmesinin şart olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, bu konuda IMF ve Dünya Bankasına çağrısında bulundu.

DSÖ'DEN RAMAZAN AYI AÇIKLAMASI!

Ghebreyesus, 24 Nisan tarihinde başlayacak ramazan ile ilgili de açıklamalarda bulunarak yüz milyonlarca Müslüman'ın oruç tutması ve toplu ibadet edecek olmasıyla ilgili soruya "Bu pandemiyle mücadelede, siyasi liderlerin ve iş dünyası liderlerinin rolü çok önemli ve merkezi. Dini liderlerin ve toplum liderlerinin rolü de çok ama çok önemlidir." yanıtını verdi.

