DSÖ uyardı! Kasım ve aralık aylarından itibaren zatürelere korona testi yapın

Korona virüs vakalarının ilk defa 24 ocak tarihinde ülkede görüldüğünün açıklanmasından sonra Dünya Sağlık Örgütünde Fransa için şok bir uyarı geldi. DSÖ,geçtiğimiz yılın Aralık ve Kasım aylarındaki zatürre vakaları için Kovid 19 testi yapılması çağrısında bulundu.

31 Aralık 2019'da Çin'de ilk Kovid-19 vakasının bildirildiğini anımsatan DSÖ sözcüsü Lindmeier, bu bilgiye rağmen çok büyük bir ihtimalle Çin'de Kovid-19 semptomlarının geçen yılın aralık ayı başlarında görüldüğüne dikkati çekti. Fransa'dan bildirilen vakanın şaşırtıcı olmadığını ifade eden Lindmeier, bu yeni gelişmenin "heyacan verici olduğunu" ve kendilerine "yepyeni ve daha iyi bir tablo çizdiğini" vurguladı.

"DAHA ERKEN TARİHLİ VAKALAR ÇIKABİLİR"

Lindmeier, virüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'in ismini vermeden, ilk Kovid-19 taşıyıcılarının ülkeler arası seyahat etmesiyle virüsün bilinenden daha önce yayılmaya başlamış olabileceğine işaret etti. "Fransa'daki veya benzer senaryolardaki bulgular, Kovid-19'un potansiyel virüs dolaşımını daha iyi anlamaya yardımcı oluyor." diyen Lindmaier, Kovid-19'a ilişkin daha erken tarihli vakaların da ortaya çıkabileceğine işaret etti.

ÜLKELERE TEST ÇAĞRISI YAPTI

Lindmeier, kasım ve aralık aylarından itibaren "nedeni belirtilmemiş şüpheli zatürre vakalarının" Kovid-19 olup olmadığına dair yeni testler yapmaları için ülkelere çağrıda bulundu. Sözcü, böylelikle salgına dair yeni bilgilerin ortaya çıkacağını kaydetti.

FRANSA'DA İLK VAKANIN TARİHİ DEĞİŞTİ

Fransa'da, başkent Paris'in banliyölerinden Bobigny'deki İbn Sina Hastanesi Acil Servisi Şefi Yves Cohen, 3 Mayıs'ta BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, 27 Aralık 2019'da solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişinin aslında Kovid-19'a yakalandığını aktarmıştı.

Cohen, bu durumun bu kişiye tekrar test yapılmasıyla ortaya çıktığını ifade etmişti.

Söz konusu kişinin virüsü iki çocuğuna bulaştırdığını belirten Cohen, eşinin hasta olmadığını fakat belirti göstermeden Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini söylemişti.

Sağlık Bakanlığına göre ise ülkede ilk Kovid-19 vakaları 24 Ocak'ta görüldü.