DSÖ'nün, virüsü HIV'e benzeterek asla gitmeyebilir açıklaması korkuttu!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Direktörü Dr. Mike Ryan, Cenevre'de video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. DSÖ yetkilisi, koronavirüs salgınında hayatın normale dönmesinin "çok ama çok süreceğini" vurguladığı konuşmasında toplumun virüs tehlikesinin önüne geçecek kadar bağışıklık kazanmasının da yine uzun yıllar alabileceğini belirtti.

Koronavirüs salgınının "asla gitmeyebileceğini" söyleyerek korkutucu bir açıklama yapan DSÖ Acil Durum Direktörü Dr. Mike Ryan, "Aşı bulunsa bile virüsü kontrol altına almak için çok ciddi bir çaba gerekecek" diye konuştu. DSÖ acil durumlar uzmanı Mike Ryan online toplantıdaki kon uşmasındaşöyle konuştu:

"Şunu masaya koymanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir. Bu virüs çekip gitmeyebilir.Bence gerçekçi olmamız önemli ve kimsenin bu hastalığın ne zaman veya yok olup olmayacağını tahmin edebileceğini sanmıyorum. Buna yönelik hiçbir vaat ve tarih bulunmuyor. Bu hastalık uzun bir soruna dönüşebilir ya da dönüşmeyebilir.”

Klinik çalışmalar ile birlikte 100’den fazla potansiyel aşı geliştirildiğini fakat uzmanların koronavirüse karşı etkili olan aşıları bulmakta zorlandıklarına dikkat çeken Ryan, aşıların ayrıca kızamık gibi ortadan kaldırılmayan diğer hastalıklar için var olduğunu söyledi.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus ise yaptığı konuşmasında, çaba ve çalışma ile virüsün kontrol altına alınabileceğini belirterek, “Güzergah bizim elimizde ve bu salgınla mücadelede hepimiz bir şeyler yapmalıyız” diyerek “Birçok ülke farklı önlemler alıyor fakat bizim tavsiyemiz her ülke en yüksek önlemlerini almalı. İkinci salgın dalgasını tetiklemeden sokağa çıkma yasaklarını kaldırmanın bir garantisi yok” ifadelerine yer verdi.



Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 10:57