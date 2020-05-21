Dünya'da son 24 saatte koronavirüs vaka artışı rekor düzeyde gerçekleşti

Koronavirüsü'nün dünyada yayılma hızı durdurulamıyor. Dünya sağlık örgütünden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte vaka artış hızı rekor kırdı. Son saatte 106 bin kişiye korona bulaştı.

Dünya'da son 24 saatte koronavirüs vaka artışı rekor düzeyde gerçekleşti
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Çin'de ortaya çıkan korona virüs hastalığı dünya'yı kasıp kavurmaya devam ediyor.Dünya sağlık örgütü yapmış olduğu açıklamada dünyada son 24 saatte 106 bin koronavirüs vakası bildirildiğini duyurdu.

SON 24 SAAT VAKALARIN ÜÇTE İKİSİ 4 ÜLKEDEN

106 bin vakanın üçte ikisini sadece 4 ülkenin rapor ettiğini belirten DSÖ genel direktörü Ghebreyesus, aynı zamanda düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşanan vaka artışı konusunda da endişelerini dile getirdi.

KARANTİNALAR HAFİFLEDİ VAKALAR ARTTI

Ghebreyesus'un söz konusu açıklaması, dünyada en çok vakanın bulunduğu ABD'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin karantina ve kısıtlama uygulamalarını hafifletmeye başlamasının ardından geldi. Ghebreyesus, “Bu salgında daha gidecek çok yolumuz var” ifadelerini kullandı. Öte yandan, uzmanlar gerçek vaka sayısının çok daha fazla olduğunu ifade etti. Birçok ülkedeki test sayılarının az olması ve buna bağlı olarak henüz tespit edilmeyen vakaların olduğu gerçeğinin ‘asıl' vaka sayısını gizlediğinin altı çizildi.


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