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Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 154 bin 311’e yükseldi

Yeni tip koronavirüsü ile mücadelede çıktığı günden bu güne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 154 bin 311’e yükseldiği, virüs tespit edilen kişi sayısının da 2 milyon 251 bin 770 olarak kaydedildiği bildirildi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 11:14
Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 154 bin 311’e yükseldi

Çin'de oryaya çıkan ve kısa sürede tüm dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe daha da artıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle bu güne kadar 154 bin 311 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken virüs tespit edilen kişi sayısının da 2 milyon 251 bin 770 olarak kaydedildiği, Virüsü yenen kişi sayısı da 574 bin 386'a çıktığı açıklandı.

Worldometers tarafından paylaşılan son verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısının 20 bin 2’ye yükseldiği, vaka sayısının da 190 bin 839’a çıktığı belirtildi. Orta Avrupa’da da virüs felaketinin önüne geçilemediği ve koronavirüs salgını nedeniyle vaka ve ölü sayıları artışı devam ettiği kaydedildi. İtalya’da son verilere dayanarak vaka sayısının 172 bin 434 olduğu, 22 bin 745 kişi hayatını kaybettiği akyarılırken, Almanya’da vaka sayısı 141 bin 397’ye çıktığı 4 bin 352 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. 

Fransa’da durum diğerlerinde farklı değil. Ülkede 147 bin 969 kişide virüs tespit edildiği ve 18 bin 681 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmesi sonrası, İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 576’ya yükseldiği, hasta sayısının da 108 bin 692 olduğu bildirildi.

ABD’DE VAKA SAYISI 710 BİN 272!

ABD, ölüm ve vaka oranlarıyla koronavirüs salgının merkezi haline geldi. Dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumunda olan ülkde ölü sayısı da giderek artıyor. 710 bin 272 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 173 olarak açıklandı. Diğer taraftan, ülkede 3 milyon 579 bin 797 test yapıldığı bildirildi.

Son Güncelleme: 18.04.2020 13:26
Anahtar Kelimeler:
Son DurumKoronavirüsBilançoDünya Geneli
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