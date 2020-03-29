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Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 30 bin 848'e yükseldi

Çin'de başladıktan sonra hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını şu ana kadar 30 bin 848 kişinin ölümüne neden oldu. Dünya genelinde vaka rakamları artış göstermeye devam ederken virüs bulaşan hasta sayısının yarı milyonu geçtiği ve 664 bin 924’e yükseliği açıklandı.

29 Mart 2020 Pazar 11:35
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 30 bin 848'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kentte ölü oranları yükselirken dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 30 bin 848’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 664 bin 924’e yükseldiği açıklandı.

Virüsün görülmeye balşadıktan bu güne kadar 140 bin 222 vakanın tedavi edildiği de açıklamalarda yer alırken sayıların içerisine son 24 saatte 3 bin 483 kişi yaşamını yitirirdiği ve 67 bin 589 kişide daha koronavirüs tespit edildiği de eklendi.

Çin'den sonra İtalya’da hızla yayılmaya başlayan virüs can kayıplarının Çinden daha fazla olmasına neden oldu ve İtalya Avrupa’nın da salgında merkezi haline gelmesine neden oldu. İtalya’da son 24 saatte virüs nedeniyle 889 kişi yaşamını yitirirken hayatını kaybeden kişi sayısı 10 bin 23, vaka sayısının da 92 bin 472’ye çıktığı kaydedildi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 517

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu ise ölenlerin sayısının 2 bin 517’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 35 bin 408 olarak açıkladı.

ABD’DE VAKA SAYISI 124 BİN 665

ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 124 bin 665 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 191 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 57 bin 695’e yükselirken; 433 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 38 bin 105 kişide virüs tespit edildiği ve 2 bin 317 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 73 bin 235’e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 982’ye çıktığı bildirildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 1021’e, vaka sayısının da 17 bin 312’ye çıktığı belirtildi.

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